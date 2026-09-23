Россия уничтожила миллионы книг: какие издательства пострадали от обстрелов

Российская атака на фулфилмент-центр Новой почты в Святопетровском 28 августа нанесла серьезный ущерб украинскому книжному рынку. На складе хранились книги издательств, а также продукция сетей Readeat и Book.ua.

Журналисты Читомо пообщались с издателями и книжными магазинами и подсчитали ориентировочные потери. Речь идет о десятках миллионов гривен только по отдельным компаниям.

Какие издательства потеряли книги после атаки

Кроме Readeat и Book.ua, на складе в Святопетровском хранилась продукция как минимум 13 издательств и книжных магазинов.

Издательство Відкриття потеряло 6141 единицу продукции. Более 4,2 тысячи из них — читательские дневники и улиточные блокноты, созданные в партнерстве с Eld Poland Art Collaboration. Общий ущерб издательства оценивают примерно в 1,5 млн грн.

В Муркіт сообщили об уничтожении более 3 тысяч экземпляров. Это около трети всех книг издательства. Предварительная оценка ущерба — 300–400 тыс. грн.

Риби на даху потеряли продукцию на сумму более 150 тыс. грн. Издательство Крапки потеряло около 2500 книг. Это основные остатки трех изданий — Міста самоти Олівії Ленґ, Очима клоуна Гайнріха Бьолля и Полічи зорі Лоїс Лоурі. Финансовые потери составляют около 800 тыс. грн.

Основи сообщили, что повреждены все наименования, которые были в продаже. Всего издательство потеряло около 40% книг, которые имело на момент атаки. В денежном измерении это около 20 млн грн.

В А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га окончательную сумму ущерба еще подсчитывают. По предварительной оценке, она может превысить 13 млн грн.

Creative Women Publishing потеряло 3055 экземпляров на сумму 1,3 млн грн. Это около 45% издательского портфеля.

Іріо сообщило об уничтожении 12 860 книг. Их стоимость оценивают в 4 млн 367 тыс. 174 грн.

Vivat в результате удара потерял 35,5 тысячи книг. По словам представительницы издательства, ущерб превышает 16 млн грн. Well Books потеряло 19 865 книг на сумму 5 млн 410 тыс. грн.

DesignBook.ua конкретную сумму ущерба пока не называет.

Какое издательство потеряло все книги

Для некоторых издателей последствия атаки оказались особенно тяжелыми.

В издательстве Хто це? рассказали, что на уничтоженном складе хранилось около 80% всех их книг. Ориентировочный ущерб составляет 2 млн 225 тыс. грн.

Из-за потери склада издательство не сможет восстановить работу в прежнем формате.

Издательство Марка Мельника потеряло все свои книги — 6011 единиц продукции. По нынешним ценам их восстановление будет стоить более 2,3 млн грн.

В издательстве сообщили, что сейчас не имеют книг, которые могли бы предложить читателям. В то же время команда уже работает над восстановлением наиболее важных изданий.

Сколько потеряли Readeat и Book.ua

Отдельно Читомо подсчитало ущерб двух книжных сетей, которые хранили на складе значительный объем продукции.

По словам владельца Readeat Дмитрия Феликсова, через сеть свою продукцию на реализацию передавали около 300 издательств. Общие потери Readeat составляют 26 млн грн. Из них 24 млн грн — стоимость книг по цене поставки от издателей.

Всего было уничтожено более 60 тысяч экземпляров. В Book.ua сообщили о полном уничтожении склада интернет-магазина. Предварительно потеряно около 41,5 тысячи книг себестоимостью примерно 8,25 млн грн.

Таким образом, совокупные потери двух сетей составляют как минимум 32,25 млн грн.

Сколько книг потеряли другие издательства

Об уничтожении книг через Readeat и Book.ua публично сообщили еще как минимум десять издательств. Их ущерб уже учтен в общих суммах потерь этих двух сетей.

В частности, Stretovych потерял около 1200 экземпляров на 650 тыс. грн, Стилет і стилос — примерно 1000 книг, Верба — 60 наименований на более чем 3 млн грн.

Вавилонська бібліотека потеряла более 500 книг, КіТ — 77 экземпляров трех изданий на 36 800 грн, Bookraine Publishing House — продукции примерно на 50 тыс. грн.

Потери Віхоли оценивают примерно в 1 млн грн, Nebo BookLab Publishing — более чем в 1,3 млн грн за 2700 экземпляров.

Уроборос сообщил об ущербе более 400 тыс. грн, Beagle — о потере 131 книги стоимостью более 62 тыс. грн. Жорж на момент подсчета свои убытки еще оценивал.

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Какой ущерб книжная отрасль понесла из-за других атак

Летом 2026 года под российскими ударами оказался не только склад Новой почты в Святопетровском. В ночь против 16 августа Россия атаковала Киев. В результате удара масштабный пожар вспыхнул на книжном рынке Петровка возле станции метро Почайна.

По оценке владельцев нескольких торговых точек, совокупный ущерб там составил около 22 млн грн. Отдельно книжный магазин ТСП оценил потерянный товар и оборудование примерно в 15 млн грн.

Пострадали также офисы украинских издательств.

В Нашому Форматі сообщили о повреждении офиса. Ущерб издательства оценивают примерно в 500 тыс. грн.

На складе книжного магазина Альпака, который входит в издательство Ранок, сгорели 42 тысячи книг. Их ориентировочную розничную стоимость оценивают в 6 млн грн.

В офис и часть складов Лабораторії на Почайной попали ракеты Искандер. Издательство оценивает ущерб в 5–10 млн грн.

В результате удара по зданию, где располагался офис BookChef, книги не пострадали, однако издательство потеряло маркетинговую продукцию на 400 тыс. грн. Всего за лето BookChef потерял более 900 тысяч книг на сумму около 120 млн грн.

Каковы общие убытки книжной отрасли

По подсчетам Читомо, в результате российских атак с мая по начало сентября 2026 года книжная отрасль понесла убытки по меньшей мере на 1,4 млрд грн. Было уничтожено ориентировочно 11 млн книг без учета потерь на рынке Петровка.

По данным издания, за лето украинская книгоиздательская отрасль понесла ущерб как минимум на 1,4 млрд грн. В результате атак было уничтожено ориентировочно 11 млн книг — без учета потерь на рынке Петровка.

В то же время Министерство культуры оценивает ущерб отрасли в 1,75 млрд грн. По данным ведомства, уничтожено более 13 млн экземпляров.

Как государство планирует поддержать издателей

Министерство культуры готовит восстановление государственной программы пополнения библиотечных фондов и гранты для издателей.

Во Львовской области уже предусмотрели 2 млн грн на закупку книг для библиотек, пострадавших из-за российских атак.

Также государство планирует расширить программу єКнига, запустить субсидии для книжных магазинов на компенсацию расходов на аренду и обновить программу пополнения фондов публичных библиотек.

Для типографий предусмотрены гранты до 16 млн грн на восстановление поврежденного или уничтоженного оборудования. Программа страхования военных рисков предусматривает компенсацию до 30 млн грн за поврежденное имущество.

Напомним, российские атаки в 2026 году неоднократно наносили удары по книжной инфраструктуре Украины.

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