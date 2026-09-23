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Россия уничтожила миллионы книг: какие издательства пострадали от обстрелов

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 сентября 2026, 12:00 6 мин.
Уничтожены склады и миллионы книг: какие убытки понесла украинская книжная отрасль
Фото ДСНС/Telegram

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