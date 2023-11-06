Обрезка абрикоса осенью: рассказываем, как это правильно сделать

Абрикос – ароматный, сочный фрукт, которым так любят смаковать в летнее время. А выпечка с ним вкусная и желанная. Абрикосовое дерево при правильном уходе может каждый год нас радовать ароматными плодами. Это дерево растет едва ли не быстрее всех плодовых деревьев, поэтому требует особого внимания. Обрезка как раз и есть та потребность. Когда и как обрезать абрикосовое дерево — читай в нашем материале.

Обрезка нужна, чтобы дерево было более устойчивым к заболеваниям, плохим природным условиям, а также давало хорошие плоды. Она бывает весенняя, летняя и осенняя. В осенний период обрезка проходит с целью формирования качественной кроны.

Когда проводить обрезку абрикоса осенью

Осенняя обрезка абрикоса производится до того, как листья окончательно осыпятся. Ее следует начинать только в том случае, если нет холодных дождей и начальных заморозков, ведь растению необходимо немного времени, чтобы защититься от зимнего периода. Если дерево обрезать слишком поздно, оно будет ослаблено и плохо перезимует. В осенний период следует убирать только старые и неполноценные ветви, потому что цель такой чеканки – омолодить абрикос.

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Как обрезать абрикос осенью

Одно из важных правил обрезки: оно должно проводиться острым, хорошо заостренным инструментом, иначе пострадает кора и дерево будет болеть. Места спиливания следует смазать садовым варом, предварительно разогреваемым на водяной бане.

Начинать расчистку кроны можно в октябре. В первый год посадки саженца следует срезать центральный побег на четверть. Это стимулирует дерево к формированию новых боковых веток. Во второй-третий год прищипывай верхушки главных веток, длинные побеги укорачивай до 50 см. На следующий год после прищипывания там образуются ветви с цветочными почками.

Продолжай формировать крону в форме шара, ведь через год побеги могут прирасти до метра в длину. Следует убирать все вертикальные приросты и перекрещивающиеся ветви.

Осенью также обрезают абрикос, чтобы омолодить. Следует знать, что одна из ветвей плодит примерно три года. Таким образом, каждый год можно удалять одну старейшую (3-5 лет) ветку, при чем скелетные ветви не трогают.

Какие виды обрезки?

Формотворческая

Поддерживает крону в надлежащем состоянии. Ее производят, чтобы правильно сформировать крону у растений до четырех лет.

Для абрикоса выделяют два ее типа:

ярусную;

в форме чаши.

Ярусная крона

Формируется постепенно в течение четырех лет. Подходит для растений, произрастающих в теплом, южном климате.

Такой тип кроны имеет несколько преимуществ:

Увеличивается устойчивость к разным заболеваниям. Хорошая вентиляция. Одновременное созревание плодов.

Форма чаши

Дерево с кроной в форме чаши напоминает куст, поскольку все побеги располагаются на одинаковом уровне относительно земли. Подходит для низкорослых сортов, произрастающих в средних и северных регионах.

Среди преимуществ этой формы кроны есть:

Увеличение количества плодовитых ветвей. Повышается стойкость к низким температурам. Растение становится более компактным, его легче укрыть на зиму. Крона получает максимальное количество солнечного света, увеличивается количество урожая, улучшается форма плодов и их вкус. Удобно снимать спелые абрикосы.

Санитарная

Посредством нее удаляют сломанные, сухие ветви и с признаками заболевания. Процедуру проводят в весенний и осенний периоды. Она направлена на удаление мощных побегов, растущих в вертикальном направлении. Они не образуют завязи, на них не формируются плоды.

Омолаживающая

Подходит для растений старше семи лет. Главная задача мероприятия – возобновить плодоношение. Ее начинают проводить с 6-7 лет после посадки растения.

Предпосылки для проведения такой обрезки:

замедление роста;

снижение плодоношения.

Процедуру осуществляют через несколько сезонов, иначе растение испытывает сильный стресс и может погибнуть. За каждый год удаляют не больше 1/3 объема кроны.

Хотите лакомиться большими, сочными абрикосами – заботьтесь за деревья, вовремя и правильно ухаживайте за ними и результат не заставит себя ждать.

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