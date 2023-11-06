Обрезка абрикоса осенью: рассказываем, как это правильно сделать

Абрикос – ароматный, сочный фрукт, которым так любят смаковать в летнее время. А выпечка с ним вкусная и желанная. Абрикосовое дерево при правильном уходе может каждый год нас радовать ароматными плодами. Это дерево растет едва ли не быстрее всех плодовых деревьев, поэтому требует особого внимания. Обрезка как раз и есть та потребность. Когда и как обрезать абрикосовое дерево — читай в нашем материале.
Обрезка нужна, чтобы дерево было более устойчивым к заболеваниям, плохим природным условиям, а также давало хорошие плоды. Она бывает весенняя, летняя и осенняя. В осенний период обрезка проходит с целью формирования качественной кроны.
Осенняя обрезка абрикоса производится до того, как листья окончательно осыпятся. Ее следует начинать только в том случае, если нет холодных дождей и начальных заморозков, ведь растению необходимо немного времени, чтобы защититься от зимнего периода. Если дерево обрезать слишком поздно, оно будет ослаблено и плохо перезимует. В осенний период следует убирать только старые и неполноценные ветви, потому что цель такой чеканки – омолодить абрикос.
Одно из важных правил обрезки: оно должно проводиться острым, хорошо заостренным инструментом, иначе пострадает кора и дерево будет болеть. Места спиливания следует смазать садовым варом, предварительно разогреваемым на водяной бане.
Начинать расчистку кроны можно в октябре. В первый год посадки саженца следует срезать центральный побег на четверть. Это стимулирует дерево к формированию новых боковых веток. Во второй-третий год прищипывай верхушки главных веток, длинные побеги укорачивай до 50 см. На следующий год после прищипывания там образуются ветви с цветочными почками.
Продолжай формировать крону в форме шара, ведь через год побеги могут прирасти до метра в длину. Следует убирать все вертикальные приросты и перекрещивающиеся ветви.
Осенью также обрезают абрикос, чтобы омолодить. Следует знать, что одна из ветвей плодит примерно три года. Таким образом, каждый год можно удалять одну старейшую (3-5 лет) ветку, при чем скелетные ветви не трогают.
Формотворческая
Поддерживает крону в надлежащем состоянии. Ее производят, чтобы правильно сформировать крону у растений до четырех лет.
Для абрикоса выделяют два ее типа:
Ярусная крона
Формируется постепенно в течение четырех лет. Подходит для растений, произрастающих в теплом, южном климате.
Такой тип кроны имеет несколько преимуществ:
Форма чаши
Дерево с кроной в форме чаши напоминает куст, поскольку все побеги располагаются на одинаковом уровне относительно земли. Подходит для низкорослых сортов, произрастающих в средних и северных регионах.
Среди преимуществ этой формы кроны есть:
Санитарная
Посредством нее удаляют сломанные, сухие ветви и с признаками заболевания. Процедуру проводят в весенний и осенний периоды. Она направлена на удаление мощных побегов, растущих в вертикальном направлении. Они не образуют завязи, на них не формируются плоды.
Омолаживающая
Подходит для растений старше семи лет. Главная задача мероприятия – возобновить плодоношение. Ее начинают проводить с 6-7 лет после посадки растения.
Предпосылки для проведения такой обрезки:
Процедуру осуществляют через несколько сезонов, иначе растение испытывает сильный стресс и может погибнуть. За каждый год удаляют не больше 1/3 объема кроны.
Хотите лакомиться большими, сочными абрикосами – заботьтесь за деревья, вовремя и правильно ухаживайте за ними и результат не заставит себя ждать.
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