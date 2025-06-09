Чем опасен борщевик Сосновского и как лечить его ожоги

Внешне он напоминает гигантский укроп. А его большущие “зонты” выглядят совершенно невинно и тем вводят в заблуждение. На самом деле — это борщевик, агрессивное растение, сок которого под влиянием солнечного света вызывает сильные ожоги на коже. Чем опасен борщевик и как лечить его ожоги — читай в материале.

Что такое борщевик Сосновского и откуда он взялся

Борщевиков — растений семейства зонтичных — существует более 80 видов, но недобрую славу снискал только один — борщевик Сосновского. Это очень опасное ядовитое многолетнее растение. В Украину он попал во времена Советского Союза. Тогда проводили сельскохозяйственные эксперименты и в начале 50-х годов привезли как кормовую культуру с Кавказа.

Хотели кормить скот, но животным он был не по вкусу, а молоко коров от него становилось горьким. Еще и уменьшился приплод, поэтому эксперименты прекратили, а вот избавиться от сорняка уже не смогли: он разошелся за пределы участков.

Где растет борщевик

Опасное растение распространилось почти по всей территории Украины. В большинстве своем он селится на лугах, вдоль берегов рек и дорог, полей и лесополос, там, где много солнца и влаги. Высотой может достигать 6 метров, растет плотно, образуя густые заросли.

Приметным он становится, когда зацветает, тогда растение сильно напоминает обычный огородный укроп, но имеет гораздо большие “зонты” и другие, раскидистые листья.

Чаще всего борщевик Сосновского встречается во Львовской, Волынской, Закарпатской областях и Прикарпатье.

Чем опасен борщевик Сосновского

Главная опасность растения кроется в фотоактивном соединении под названием “фуранокумарин”, которое под воздействием солнечного света приводит к воспалению и ожогам кожи и слизистых. Это ядовитое для человека вещество содержится в стебле, листьях и даже в пыльце растения.

К сожалению, склонные к аллергии люди рискуют пострадать, вдохнув пыльцу. Она может вызвать распухание гортани и удушья.

Пыльца вездесуща: она попадает под одежду, а, если залетит в глаза, может сильно повредить зрение, вплоть до слепоты.

Отравление борщевиком вызывает и общие расстройства организма: появляется головная боль, головокружение, тошнота, рвота, повышение температуры. Но чаще всего страдает от ожогов кожа, она чешется, жжет, а затем на ней появляются волдыри.

Сильнее реагируют на ожоги люди со светлыми волосами и светлой кожей.

Как помочь себе при ожогах борщевиком

Ожоги борщевиком можно даже не сразу заметить, ведь опасное вещество проявляет себя только когда кожа попадает под прямые солнечные лучи. Дать о себе знать ожог может и через день, и через два. Что делать при первых же признаках поражения ядом.

Тщательно промой пораженное место водой с мылом. Если волдыри уже надулись — не мочи их. Спрячь места, куда попал сок, от солнца. Лучше вообще не выходить на него в течение двух суток. Протри участки кожи с ожогом раствором спирта, фурацилина или марганцовки, чтобы тщательно обезжирить их. Смажь кожу средствами против ожогов типа Пантенол или Спасатель. Обязательно прими антигистаминные препараты, ведь опасное растение — сильный аллерген.

Чего нельзя делать, если получил ожог борщевиком:

не наноси на кожу растительные масла или животные жиры;

не смазывай молоком;

не расчесывай волдыри;

не накладывай на раны пластырь;

не присыпай раны пеплом или землей.

Будь осторожен во время работы в поле или путешествий по дикой природе: одевай или бери с собой одежду, которая полностью закрывает руки и ноги. Это избавит от опасности получить ожоги борщевиком.

Раньше мы рассказывали, что сделать, если сгорел на солнце.

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