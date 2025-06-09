Чем опасен борщевик Сосновского и как лечить его ожоги

Фото Unsplash Внешне он напоминает гигантский укроп. А его большущие “зонты” выглядят совершенно невинно и тем вводят в заблуждение. На самом деле — это борщевик, агрессивное растение, сок которого под влиянием солнечного света вызывает сильные ожоги на коже. Чем опасен борщевик и как лечить его ожоги — читай в материале. Что такое борщевик Сосновского и откуда он взялся Борщевиков — растений семейства зонтичных — существует более 80 видов, но недобрую славу снискал только один — борщевик Сосновского. Это очень опасное ядовитое многолетнее растение. В Украину он попал во времена Советского Союза. Тогда проводили сельскохозяйственные эксперименты и в начале 50-х годов привезли как кормовую культуру с Кавказа. Хотели кормить скот, но животным он был не по вкусу, а молоко коров от него становилось горьким. Еще и уменьшился приплод, поэтому эксперименты прекратили, а вот избавиться от сорняка уже не смогли: он разошелся за пределы участков.Где растет борщевик Опасное растение распространилось почти по всей территории Украины. В большинстве своем он селится на лугах, вдоль берегов рек и дорог, полей и лесополос, там, где много солнца и влаги. Высотой может достигать 6 метров, растет плотно, образуя густые заросли. Приметным он становится, когда зацветает, тогда растение сильно напоминает обычный огородный укроп, но имеет гораздо большие “зонты” и другие, раскидистые листья. Чаще всего борщевик Сосновского встречается во Львовской, Волынской, Закарпатской областях и Прикарпатье. Чем опасен борщевик Сосновского Главная опасность растения кроется в фотоактивном соединении под названием “фуранокумарин”, которое под воздействием солнечного света приводит к воспалению и ожогам кожи и слизистых. Это ядовитое для человека вещество содержится в стебле, листьях и даже в пыльце растения. К сожалению, склонные к аллергии люди рискуют пострадать, вдохнув пыльцу. Она может вызвать распухание гортани и удушья. Пыльца вездесуща: она попадает под одежду, а, если залетит в глаза, может сильно повредить зрение, вплоть до слепоты. Отравление борщевиком вызывает и общие расстройства организма: появляется головная боль, головокружение, тошнота, рвота, повышение температуры. Но чаще всего страдает от ожогов кожа, она чешется, жжет, а затем на ней появляются волдыри. Сильнее реагируют на ожоги люди со светлыми волосами и светлой кожей. Читать по теме Туман, несущий угрозу здоровью: чем опасен смог и как предотвратить его образование Мы часто наблюдаем смог над своими городами, но не задумываемся над его вредом. Читай, чем опасный смог для твоего здоровья. Как помочь себе при ожогах борщевиком Ожоги борщевиком можно даже не сразу заметить, ведь опасное вещество проявляет себя только когда кожа попадает под прямые солнечные лучи. Дать о себе знать ожог может и через день, и через два. Что делать при первых же признаках поражения ядом. Тщательно промой пораженное место водой с мылом. Если волдыри уже надулись — не мочи их. Спрячь места, куда попал сок, от солнца. Лучше вообще не выходить на него в течение двух суток. Протри участки кожи с ожогом раствором спирта, фурацилина или марганцовки, чтобы тщательно обезжирить их. Смажь кожу средствами против ожогов типа Пантенол или Спасатель. Обязательно прими антигистаминные препараты, ведь опасное растение — сильный аллерген. Чего нельзя делать, если получил ожог борщевиком: не наноси на кожу растительные масла или животные жиры; не смазывай молоком; не расчесывай волдыри; не накладывай на раны пластырь; не присыпай раны пеплом или землей. Будь осторожен во время работы в поле или путешествий по дикой природе: одевай или бери с собой одежду, которая полностью закрывает руки и ноги. Это избавит от опасности получить ожоги борщевиком. Раньше мы рассказывали, что сделать, если сгорел на солнце. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter