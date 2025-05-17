Не клади лед на ожог! Правила первой помощи при термических травмах

Маленькое неосторожное движение на кухне — и ты уже прижимаешь руку к холодной поверхности в поиске спасения от ожога.

К тому же, привычная реакция многих — это приложить лед. Но действительно ли это помогает? Или может сделать еще хуже? Мы разобрались, как правильно ухаживать за незначительными ожогами в домашних условиях, чтобы не навредить себе еще больше.

Почему лед — это плохая идея

Несмотря на распространенное мнение, лед не помогает при ожогах, а наоборот — может вызвать еще одно повреждение кожи. По версии The Washington Post, медики предостерегают: контакт кожи со льдом может вызвать обморожение, а в некоторых случаях — углубить ожог.

Лед может притупить ощущение боли, но в то же время наносит новый вред тканям.

Что же стоит делать при ожогах

Охлаждение водой

В случае незначительного термического ожога (например, от горячей жидкости или поверхности), стоит поместить пораженный участок под прохладную проточную воду на несколько минут. Это остановит распространение повреждения, уменьшит боль и воспаление.

Если ожог на части тела, которую трудно промыть, например, на лице — используй влажный компресс из чистой ткани. А вот ледовые пакеты лучше обходить стороной или хотя бы не прикладывать их непосредственно к коже.

Чистота — залог безопасности

После охлаждения важно тщательно промыть рану водой с мылом. Это поможет уменьшить риск инфекции. Не используй масла или яичные белки — они нестерильные и могут только ухудшить состояние кожи.

Далее — увлажнение и защита

Если у тебя ожог первой степени (покраснение, легкий отек), нанеси увлажняющее средство, например, гель алоэ вера.

При ожогах второй степени с волдырями осторожно нанеси антибиотическую мазь (без рецепта), затем накрой чистой повязкой. Главное — не прокалывай волдыри. Это может вызвать инфекцию!

Когда следует обратиться к врачу

Однако не все ожоги стоит лечить дома!

Если поражены руки, ноги, лицо или интимные зоны, ожог сопровождается сильной болью, отеком или появляются признаки инфекции (гной, жар) — обратись к врачу. Это также касается химических или электрических ожогов.

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