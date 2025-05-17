Твоя безопасность

Не клади лед на ожог! Правила первой помощи при термических травмах

Анастасия Жиденко, редактор сайта 17 мая 2025, 15:00
ожоги
Фото Pexels
ошибки в отношениях
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