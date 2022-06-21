Прогулка с ребенком окончились солнечными ожогами? Рассказываем, что делать в этом случае

Первые солнечные дни с ребенком хочется провести на природе, чтобы отдохнуть от гаджетов и подышать свежим воздухом, а также получить витамин D. Однако долгое пребывание под палящим солнцем может привести к ожогам кожи.

Детский невролог и педиатр Ирина Платонова рассказала, что делать, если ребенок получил солнечные ожоги.

В первую очередь, когда вернешься домой, нужно помыть ребенка под прохладной водой (30°C). На пораженные участки кожи можно положить салфетку или полотенце, смоченное прохладной водой. Важно, чтобы вода была прохладной, не ледяной.

Сейчас также смотрят

После водных процедур обгоревшую кожу не нужно вытирать полотенцем, а дать высохнуть ей естественным путем.

Далее нужно нанести на кожу увлажняющее средство, лучше всего подходят с содержанием алоэ. Наносить его нужно на пораженные участки толстым слоем. Однако не следует использовать пантенол.

Далее подожди 15-20 мин, пока средство впитается в кожу, одень ребенка в что-то свободное из натуральных тканей: хлопок, муслин. Но не одевай лен, ведь он может раздражать кожу.

Обязательно при следующей прогулке прикрой пораженные участки кожи ребенка одеждой. Можно не наносить солнцезащитные средства, а использовать именно одежду как барьер. Не допускай повторных солнечных ожогов.

Летом дети любят есть мороженое, ведь оно сладкое и охлаждающее. Раньше мы рассказывали, как выбрать полезное мороженое для ребенка.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!