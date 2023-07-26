Прогулянка з дитиною закінчилася сонячними опіками? Розповідаємо, що робити у такому разі

Літні сонячні дні хочеться провести з дитиною на природі, щоб відпочити від гаджетів та подихати свіжим повітрям, а також отримати вітамін D. Проте довге перебування під палючим сонцем може призвести до опіків шкіри.

Дитячий невролог та педіатр Ірина Платонова розповіла, що робити, якщо дитина отримала сонячні опіки.

Насамперед після повернення додому треба помити дитину під прохолодною водою (30°C). На уражені ділянки шкіри можна покласти серветку чи рушник змочені прохолодною водою. Важливо, щоб вода була прохолодною, не льодяною.

Зараз також дивляться

Після водних процедур обгорілу шкіру не треба витирати рушником, а дати висохнути їй природним шляхом.

Далі потрібно нанести на шкіру зволожувальний засіб, найкраще підходять зі вмістом алое. Наносити його потрібно на уражені ділянки товстим шаром. Проте не варто використовувати пантенол.

Далі почекай 15-20 хв, поки засіб вбереться в шкіру, одягни дитину в одяг із натуральних тканин: бавовну, муслін. Але не одягай льон, адже він може подразнювати шкіру.

Обов’язково при наступній прогулянці прикрий уражені ділянки шкіри дитини одягом. Можна не наносити протисонцеві засоби, а використовувати як бар’єр саме одяг. Не допускай повторних сонячних опіків.

Влітку діти полюбляють їсти морозиво, адже воно солодке й охолоджує. Раніше ми розповідали, як обрати корисне морозиво для дитини.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!