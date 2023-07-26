Батьківство

Прогулянка з дитиною закінчилася сонячними опіками? Розповідаємо, що робити у такому разі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Липня 2023, 14:30
Що робити, якщо дитина отримала сонічні опіки
Фото: Unsplash

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