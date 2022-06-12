Сонце — найкращий друг? Поради, як пережити літо без теплового удару та шкоди для здоров’я

Під час війни фокус багатьох українців змістився з особистих справ на загальнодержавні потреби та цілі. Військові, бійці тероборони, волонтери та інші небайдужі люди можуть цілий день проводити, як то кажуть, на ногах.

Але не варто забувати, що наразі за вікном стоїть літня спека, яка може призвести до теплового чи сонячного удару. Тож у Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як уникнути небезпечних наслідків перегріву тіла.

Тепловий удар VS сонячний удар

Спершу трохи розберемось в теорії, щоб не плутати поняття тепловий та сонячний удари.

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Тепловий удар — це патологічний стан, який є результатом сильного перегріву організму внаслідок порушення його терморегуляції, теплообміну між організмом та навколишнім середовищем, — пояснює МОЗ.

За яких умов виникає тепловий удар:

під час довготривалого перебування на сонці в спекотну погоду; під час поїздки в транспорті чи перебування в приміщенні, які погано провітрюються; у сауні; під час занять спортом в пік сонячної активності.

Найбільш небезпечна погода для організму людини — поєднання високої вологості та високої температури повітря.

Сонячний удар є різновидом теплового удару, проте цей термін застосовують лише для визначення перегріву голови під прямим сонячним промінням. Отримати його ризикують ті, хто довго перебуває на сонці без головного убору.

Крім того, вплив ультрафіолетового випромінювання сприяє появі меланоми — раку шкіри.

Як уникнути теплового та сонячного ударів

Ось кілька порад від МОЗ, які допоможуть пережити літню спеку:

Носи головні убори світлих тонів, адже вони відбивають сонячне світло та менше нагріваються.

Використовуй сонцезахисні креми широкого спектру дії з SPF 30+, а на чутливих ділянках шкіри та для дітей — з SPF 50+. Більше про вибір сонцезахисних засобів можна почитати тут.

Шукай прохолоду та тінь всюди, де тільки можливо. Це допоможе тілу відновитись.

Носи легкий, вільний одяг з натуральних тканин світлих кольорів, бажано з довгим рукавом.

Обмежуй час перебування на сонці в період з 11:00 до 16:00 години — саме в цей час сонце найбільш активне.

Зменшуй об’єм фізичних вправ та занять спортом під час спеки.

Ніколи не залишай дітей або домашніх тварин у припаркованому автомобілі, навіть з відкритими вікнами. Це загрожує летальними випадками.

Уникай гарячої та жирної їжі, бо це створює додаткове теплове навантаження для тіла.

Відновлюй солі та мінерали в організмі, які втрачаєш через сильне потовиділення.

Скільки потрібно пити води в спеку

У МОЗ пояснюють, що чіткої формули для вирахування норми води на день немає. Проте зазвичай у спекотну погоду орієнтуються на показник 60 мл/кг ваги людини.

Якщо за вікном температура не висока, а людина не веде особливу активність, то буде достатньо 30 мл/кг ваги. Проте не варто пити понад 1,5 л/год, бо при за цієї дози знижується рівень солі в крові.

Важливо пити воду малими порціями впродовж дня, а не тільки тоді, коли хочеш. Адже спрага — це сигнал, що організму вже бракує води. Тож не потрібно чекати, поки тіло зневодниться.

Найкраще завжди носити із собою пляшку для води, адже так ти зможеш контролювати регулярність та об’єм випитого.

Також не замінюй воду солодкими напоями та алкоголем. Адже вони не тільки не поповнюють водні запаси організму, а й виводять мінерали та солі. Тому краще додавай до води шматок лимона або ж зроби фруктове смузі без доданого цукру.

Тепловий удар: перша допомога

Якщо ти бачиш на вулиці людину з підозрою на тепловий удар, то виклич “швидку” і надай домедичну допомогу.

Симптоми сонячного чи теплового удару:

температура тіла 39ºС і вище;

головний біль;

нудота;

дезорієнтація;

втрата свідомості.

Як надати допомогу при тепловому ударі

Одразу перенеси потерпілого в прохолодне приміщення чи затінок. Якщо є кондиціонер, то увімкни його. Зніми з людини тісний одяг та охолоджуй її (наприклад, компресом з льоду). Дай пацієнту прохолодної, але не морозної води чи інших напоїв без вмісту алкоголю, кофеїну та цукру. У разі нудоти поклади людину на бік, щоб не дати захлинутися блювотними масами.

А якщо поруч немає медикаментів, то читай, як збити температуру без лікарських засобів.

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