Сонце — найкращий друг? Поради, як пережити літо без теплового удару та шкоди для здоров’я

Під час війни фокус багатьох українців змістився з особистих справ на загальнодержавні потреби та цілі. Військові, бійці тероборони, волонтери та інші небайдужі люди можуть цілий день проводити, як то кажуть, на ногах.
Але не варто забувати, що наразі за вікном стоїть літня спека, яка може призвести до теплового чи сонячного удару. Тож у Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як уникнути небезпечних наслідків перегріву тіла.
Спершу трохи розберемось в теорії, щоб не плутати поняття тепловий та сонячний удари.
Тепловий удар — це патологічний стан, який є результатом сильного перегріву організму внаслідок порушення його терморегуляції, теплообміну між організмом та навколишнім середовищем, — пояснює МОЗ.
Тепловий удар — це патологічний стан, який є результатом сильного перегріву організму внаслідок порушення його терморегуляції, теплообміну між організмом та навколишнім середовищем, — пояснює МОЗ.
За яких умов виникає тепловий удар:
Найбільш небезпечна погода для організму людини — поєднання високої вологості та високої температури повітря.
Сонячний удар є різновидом теплового удару, проте цей термін застосовують лише для визначення перегріву голови під прямим сонячним промінням. Отримати його ризикують ті, хто довго перебуває на сонці без головного убору.
Крім того, вплив ультрафіолетового випромінювання сприяє появі меланоми — раку шкіри.
Ось кілька порад від МОЗ, які допоможуть пережити літню спеку:
У МОЗ пояснюють, що чіткої формули для вирахування норми води на день немає. Проте зазвичай у спекотну погоду орієнтуються на показник 60 мл/кг ваги людини.
Якщо за вікном температура не висока, а людина не веде особливу активність, то буде достатньо 30 мл/кг ваги. Проте не варто пити понад 1,5 л/год, бо при за цієї дози знижується рівень солі в крові.
Важливо пити воду малими порціями впродовж дня, а не тільки тоді, коли хочеш. Адже спрага — це сигнал, що організму вже бракує води. Тож не потрібно чекати, поки тіло зневодниться.
Важливо пити воду малими порціями впродовж дня, а не тільки тоді, коли хочеш. Адже спрага — це сигнал, що організму вже бракує води. Тож не потрібно чекати, поки тіло зневодниться.
Найкраще завжди носити із собою пляшку для води, адже так ти зможеш контролювати регулярність та об’єм випитого.
Також не замінюй воду солодкими напоями та алкоголем. Адже вони не тільки не поповнюють водні запаси організму, а й виводять мінерали та солі. Тому краще додавай до води шматок лимона або ж зроби фруктове смузі без доданого цукру.
Якщо ти бачиш на вулиці людину з підозрою на тепловий удар, то виклич “швидку” і надай домедичну допомогу.
А якщо поруч немає медикаментів, то читай, як збити температуру без лікарських засобів.
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