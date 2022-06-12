Здоров'я та краса

Сонце — найкращий друг? Поради, як пережити літо без теплового удару та шкоди для здоров’я

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Червня 2022, 16:30
Сонце, літо, спека
Фото: Pexels

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