Солнце — лучший друг? Рассказываем, как пережить лето без теплового удара и вреда для здоровья

Во время войны фокус многих украинцев сместился с личных дел на общегосударственные нужды и цели. Военные, бойцы терробороны, волонтеры и другие небезразличные люди могут целый день проводить на ногах.
Но не стоит забывать, что за окном летняя жара, которая может привести к тепловому или солнечному удару. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как избежать опасных последствий перегрева тела.
Сперва разберемся в теории, чтобы не путать понятия тепловой и солнечный удар.
Тепловой удар — это патологическое состояние, которое является результатом сильного перегрева организма вследствие нарушения его терморегуляции, теплообмена между организмом и окружающей средой, — объясняет Минздрав.
Тепловой удар — это патологическое состояние, которое является результатом сильного перегрева организма вследствие нарушения его терморегуляции, теплообмена между организмом и окружающей средой, — объясняет Минздрав.
При каких условиях возникает тепловой удар:
Наиболее опасная погода для организма человека — сочетание высокой влажности и высокой температуры воздуха.
Солнечный удар является разновидностью теплового удара, однако этот термин применяют только для определения перегрева головы под прямыми солнечными лучами. Получить его рискуют те, кто долго находится на солнце без головного убора.
Кроме того, влияние ультрафиолетового излучения способствует появлению меланомы — рака кожи.
Вот несколько советов от Минздрава, которые помогут пережить летнюю жару:
Минздрав объясняет, что четкой формулы для расчета нормы воды в день нет. Однако обычно в жаркую погоду ориентируются на показатель 60 мл/кг веса человека.
Если за окном температура не высокая, а человек не ведет особой активности, тогда будет достаточно 30 мл/кг веса. Однако не следует пить более 1,5 л/ч, потому что при этой дозе снижается уровень соли в крови.
Важно пить воду малыми порциями в течение дня, а не только тогда, когда хочешь. Ведь жажда — это сигнал, что организму уже не хватает воды. Не нужно ждать, пока тело будет обезвожено.
Важно пить воду малыми порциями в течение дня, а не только тогда, когда хочешь. Ведь жажда — это сигнал, что организму уже не хватает воды. Не нужно ждать, пока тело будет обезвожено.
Хороший совет: всегда носить с собой бутылку воды. Так ты сможешь контролировать регулярность и объем выпитого.
Также не заменяй воду сладкими напитками и алкоголем. Они не только не пополняют водные запасы организма, но и выводят минералы и соли. Поэтому лучше добавь в воду кусочек лимона или сделай фруктовое смузи без добавленного сахара.
Если ты видишь на улице человека с подозрением на тепловой удар, то вызови скорую помощь и окажи домедицинскую помощь.
А если рядом нет медикаментов, то читай, как сбить температуру без лекарств.
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