Здоровье и красота

Солнце — лучший друг? Рассказываем, как пережить лето без теплового удара и вреда для здоровья

Елена Яковлева, редактор сайта 12 июня 2022, 16:30
Сонце, літо, спека
Фото: Unsplash

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