Солнце — лучший друг? Рассказываем, как пережить лето без теплового удара и вреда для здоровья

Во время войны фокус многих украинцев сместился с личных дел на общегосударственные нужды и цели. Военные, бойцы терробороны, волонтеры и другие небезразличные люди могут целый день проводить на ногах.

Но не стоит забывать, что за окном летняя жара, которая может привести к тепловому или солнечному удару. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как избежать опасных последствий перегрева тела.

Тепловой удар VS солнечный удар

Сперва разберемся в теории, чтобы не путать понятия тепловой и солнечный удар.

Сейчас также смотрят

Тепловой удар — это патологическое состояние, которое является результатом сильного перегрева организма вследствие нарушения его терморегуляции, теплообмена между организмом и окружающей средой, — объясняет Минздрав.

При каких условиях возникает тепловой удар:

во время длительного пребывания на солнце в жаркую погоду; во время поездки в транспорте или пребывания в плохо проветриваемом помещении; в сауне; во время занятий спортом в пик солнечной активности.

Наиболее опасная погода для организма человека — сочетание высокой влажности и высокой температуры воздуха.

Солнечный удар является разновидностью теплового удара, однако этот термин применяют только для определения перегрева головы под прямыми солнечными лучами. Получить его рискуют те, кто долго находится на солнце без головного убора.

Кроме того, влияние ультрафиолетового излучения способствует появлению меланомы — рака кожи.

Как избежать теплового и солнечного ударов

Вот несколько советов от Минздрава, которые помогут пережить летнюю жару:

Носи головные уборы светлых тонов, ведь они отражают солнечный свет и меньше нагреваются.

Используй солнцезащитные кремы широкого спектра с SPF 30+, а на чувствительных участках кожи и для детей — с SPF 50+. Больше о выборе солнцезащитных средств можно узнать здесь.

Ищи прохладу и тень повсюду, где только возможно. Это поможет телу восстановиться.

Носи легкую, свободную одежду из натуральных тканей светлых цветов, желательно с длинным рукавом.

Ограничивай время пребывания на солнце в период с 11:00 до 16:00 часов — именно в это время солнце наиболее активно.

Уменьшай объем физических упражнений и занятий спортом во время жары.

Никогда не оставляй детей или домашних животных в припаркованном автомобиле даже с открытыми окнами. Это чревато летальными случаями.

Избегай горячей и жирной пищи, потому что это создает дополнительную тепловую нагрузку для тела.

Восстанавливай соли и минералы в организме, которые теряешь из-за сильного потоотделения.

Сколько нужно пить воды в жару

Минздрав объясняет, что четкой формулы для расчета нормы воды в день нет. Однако обычно в жаркую погоду ориентируются на показатель 60 мл/кг веса человека.

Если за окном температура не высокая, а человек не ведет особой активности, тогда будет достаточно 30 мл/кг веса. Однако не следует пить более 1,5 л/ч, потому что при этой дозе снижается уровень соли в крови.

Важно пить воду малыми порциями в течение дня, а не только тогда, когда хочешь. Ведь жажда — это сигнал, что организму уже не хватает воды. Не нужно ждать, пока тело будет обезвожено.

Хороший совет: всегда носить с собой бутылку воды. Так ты сможешь контролировать регулярность и объем выпитого.

Также не заменяй воду сладкими напитками и алкоголем. Они не только не пополняют водные запасы организма, но и выводят минералы и соли. Поэтому лучше добавь в воду кусочек лимона или сделай фруктовое смузи без добавленного сахара.

Тепловой удар: первая помощь

Если ты видишь на улице человека с подозрением на тепловой удар, то вызови скорую помощь и окажи домедицинскую помощь.

Симптомы солнечного или теплового удара:

температура тела 39ºС и выше;

головная боль;

тошнота;

дезориентация;

потеря сознания.

Как оказать первую помощь при тепловом ударе

Сразу перенеси потерпевшего в прохладное помещение или в тень. Если есть кондиционер, включи его. Сними с человека тесную одежду и охлаждай его (например, компрессом из льда). Дай пациенту прохладную, но не морозную воду или другие напитки без содержания алкоголя, кофеина и сахара. В случае тошноты положи человека на бок, чтобы не дать ему захлебнуться рвотными массами.

А если рядом нет медикаментов, то читай, как сбить температуру без лекарств.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!