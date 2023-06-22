Даже прикоснуться не могу! Что делать, если сгорел(-ла) на солнце и как снять покраснение

Лето, солнце, пляж! Казалось бы, что может пойти не так? Но после отдыха на солнце в самые жаркие часы и без использования солнцезащитных средств спокойно можно получить солнечные ожоги, что проявляется в виде сильного покраснения. Кожа также может покрыться пузырьками.
Если такая ситуация уже случилась — ожоги нужно как можно скорее лечить. Как это сделать, рассказала экс-министр здравоохранения и врач Ульяна Супрун.
Прежде всего, если ты понимаешь, что сгорел(-а) на солнце — стоит как можно скорее найти прохладное место, где нет солнца.
Если ты чувствуешь симптомы общего перегрева организма, то необходимо смочить свою кожу холодной водой, приложить лед, завернутый в чистую ткань, к крупным сосудам, в частности это шея и пах, или используй холодные компрессы.
Далее нужно охладить место, получившее ожог. Это можно сделать любым удобным способом:
Также не забывай пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма.
Также не забывай пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма.
Если нужно уменьшить боль, отек и дискомфорт — выпей обезболивающий препарат, например, парацетамол или ибупрофен, — говорит Ульяна Супрун.
Фото: Unsplash
Если ты заметил(-ла), что на теле появились волдыри — наложи повязки из стерильных перевязочных средств с неспиртовыми антисептиками, такими как бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт, а также водорастворимыми мазями.
Волдыри и усиление боли могут появиться на 2-4 сутки после солнечного ожога. Но важно не прикасаться к волдырям и не лопать их.
Волдыри и усиление боли могут появиться на 2-4 сутки после солнечного ожога. Но важно не прикасаться к волдырям и не лопать их.
Причиной обратиться к врачу является большое количество волдырей, которые больше 1 см в диаметре. Также за помощью к специалисту необходимо обратиться, если у тебя повышенная температура или боль, которая не проходит в течение 48 часов.
Пока ожог не заживет — не выходи на открытое солнце. Также носи легкую одежду из натуральных тканей, которая будет прикрывать обожженный участок кожи от солнца.
Пока ожог не заживет — не выходи на открытое солнце. Также носи легкую одежду из натуральных тканей, которая будет прикрывать обожженный участок кожи от солнца.
Чтобы быстрее снять ожог, Ульяна Супрун советует добавить в свой рацион продукты, богатые фолиевой кислотой и каротиноидами. В частности, это брокколи, шпинат, печень, морковь, перец, смородину. Их нутриенты помогут быстрее восстановиться после ожога.
Ты можешь обработать поврежденную кожу водорастворимыми препаратами, такими как тримистин, пантестин, мирамистин.
Только на 5-6 день после получения ожога можно мазать пораженные участки жирными кремами, мазями, витаминными наружными препаратами, пенными средствами, — отмечает Супрун.
Только на 5-6 день после получения ожога можно мазать пораженные участки жирными кремами, мазями, витаминными наружными препаратами, пенными средствами, — отмечает Супрун.
Прежде всего, не обрабатывай кожу никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами.
Также не стоит обрабатывать кожу дексапантенолом. Супрун отмечает, что этого средства в международных рекомендациях оказания помощи при ожоге нет. Жирорастворимые препараты создают на коже пленку, которая препятствует высвобождению экссудата и нарушает теплообмен, что усиливает отек тканей.
И не прибегай к народной медицине. Не обрабатывай кожу маслом, растительным или животным жиром, мочой, зубной пастой и спиртовыми растворами.
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