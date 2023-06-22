Даже прикоснуться не могу! Что делать, если сгорел(-ла) на солнце и как снять покраснение

Лето, солнце, пляж! Казалось бы, что может пойти не так? Но после отдыха на солнце в самые жаркие часы и без использования солнцезащитных средств спокойно можно получить солнечные ожоги, что проявляется в виде сильного покраснения. Кожа также может покрыться пузырьками.

Если такая ситуация уже случилась — ожоги нужно как можно скорее лечить. Как это сделать, рассказала экс-министр здравоохранения и врач Ульяна Супрун.

Что делать, если сгорел(-а) на солнце и как снять покраснение

Прежде всего, если ты понимаешь, что сгорел(-а) на солнце — стоит как можно скорее найти прохладное место, где нет солнца.

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Если ты чувствуешь симптомы общего перегрева организма, то необходимо смочить свою кожу холодной водой, приложить лед, завернутый в чистую ткань, к крупным сосудам, в частности это шея и пах, или используй холодные компрессы.

Далее нужно охладить место, получившее ожог. Это можно сделать любым удобным способом:

смочить прохладной водой;

приложить лед на 5-10 минут;

холодный компресс или другой холодный предмет;

принять прохладный душ.

Также не забывай пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма.

Если нужно уменьшить боль, отек и дискомфорт — выпей обезболивающий препарат, например, парацетамол или ибупрофен, — говорит Ульяна Супрун.

Если ты заметил(-ла), что на теле появились волдыри — наложи повязки из стерильных перевязочных средств с неспиртовыми антисептиками, такими как бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт, а также водорастворимыми мазями.

Волдыри и усиление боли могут появиться на 2-4 сутки после солнечного ожога. Но важно не прикасаться к волдырям и не лопать их.

Причиной обратиться к врачу является большое количество волдырей, которые больше 1 см в диаметре. Также за помощью к специалисту необходимо обратиться, если у тебя повышенная температура или боль, которая не проходит в течение 48 часов.

Пока ожог не заживет — не выходи на открытое солнце. Также носи легкую одежду из натуральных тканей, которая будет прикрывать обожженный участок кожи от солнца.

Чтобы быстрее снять ожог, Ульяна Супрун советует добавить в свой рацион продукты, богатые фолиевой кислотой и каротиноидами. В частности, это брокколи, шпинат, печень, морковь, перец, смородину. Их нутриенты помогут быстрее восстановиться после ожога.

Чем можно обработать поврежденную кожу

Ты можешь обработать поврежденную кожу водорастворимыми препаратами, такими как тримистин, пантестин, мирамистин.

Только на 5-6 день после получения ожога можно мазать пораженные участки жирными кремами, мазями, витаминными наружными препаратами, пенными средствами, — отмечает Супрун.

Чем не стоит обрабатывать кожу после ожога

Прежде всего, не обрабатывай кожу никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами.

Также не стоит обрабатывать кожу дексапантенолом. Супрун отмечает, что этого средства в международных рекомендациях оказания помощи при ожоге нет. Жирорастворимые препараты создают на коже пленку, которая препятствует высвобождению экссудата и нарушает теплообмен, что усиливает отек тканей.

И не прибегай к народной медицине. Не обрабатывай кожу маслом, растительным или животным жиром, мочой, зубной пастой и спиртовыми растворами.

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