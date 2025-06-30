Можно ли загорать после лазерной эпиляции: солнечные ограничения и безопасная альтернатива

После процедуры лазерной эпиляции кожа нуждается в особом уходе и защите. Многие интересуются, можно ли загорать после нее, ведь лето, отпуска и пляжный сезон привлекают в солнечные ванны. Однако влияние ультрафиолета на кожу, прошедшую лазерное вмешательство, может оказаться опасным. Чтобы избежать осложнений, следует знать, когда и какие виды загара допустимы.

Читай почему не рекомендуют загорать после лазерной эпиляции и какие риски это несет для кожи — в материале.

Почему после лазерной эпиляции нельзя загорать

Рассмотрим особенности загара после эпиляции: природную, искусственную (солярий) и автозагар.

Загар на солнце после лазерной эпиляции

Не рекомендуется в течение 10–14 дней до и после процедуры.

После процедуры кожа имеет микроповреждения и требует защиты. Ультрафиолет в этот период может стать причиной раздражения, ожогов или даже воспаления. Самым опасным следствием является гиперпигментация — появление трудно темных пятен, которые трудно вывезти. Чтобы избежать осложнений, следует полностью избегать загара в течение как минимум двух недель, после процедуры.

Даже в пасмурную погоду пользуйся кремом из SPF 50+, чтобы защитить кожу от солнца.

Солярий

Категорически запрещено минимум две недели после процедуры.

Солярий — это источник интенсивного ультрафиолетового излучения, особенно опасный для кожи, недавно прошедшей лазерную обработку. Такое влияние может вызвать термические ожоги, ведь кожа пройдя эту процедуру очень чувствительна. Кроме того, регулярный загар в солярии снижает эффективность эпиляции: лазер может хуже распознавать меланин в волосяных фолликулах и результат станет менее предсказуемым. Поэтому дерматологи советуют воздержаться от солярия как минимум на 2–3 недели после каждой процедуры.

Автозагар (кремы, спреи)

Разрешено, но с осторожностью.

Автозагар (спреи, кремы или муссы) можно использовать через 3–5 дней после процедуры, когда кожа успокоится и исчезнет покраснение. В отличие от ультрафиолета, автозагар не проникает в глубокие слои кожи, поэтому не влияет на исход эпиляции. В то же время она может закрыть поры или вызвать раздражение, если наносить ее на еще не полностью восстановленную кожу.

Перед первым нанесением проведи патч-тест на небольшом участке во избежание аллергической реакции.

А еще раньше мы рассказывали как правильно наносить автозагар, чтобы не было пятен.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.