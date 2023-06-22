Навіть торкнутися не можу! Що робити, якщо згорів(-ла) на сонці та як зняти почервоніння

Літо, сонце, пляж! Здавалося б, що може піти не так? Та після відпочинку на сонці у найпекучіші години та без використання сонцезахисних засобів легко можна отримати сонячні опіки, що проявляється у вигляді сильного почервоніння. Іноді можна навіть покритися пухирцями.

Якщо така ситуація вже трапилася — опіки потрібно якомога скоріше лікувати. Як саме це зробити, розповіла екс-міністерка охорони здоров’я та лікарка Уляна Супрун.

Що робити, якщо згоріли на сонці та як зняти почервоніння

Передусім, якщо ти розумієш, що згорів(-ла) на сонці, варто якомога швидше знайти прохолодне місце, де немає сонця.

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Якщо ж ти відчуваєш симптоми загального перегрівання організму, то необхідно змочити свою шкіру холодною водою, прикласти міхур з льодом, загорнутий у чисту тканину, до великих судин, зокрема це шия та пах, або використай холодні компреси.

Далі потрібно охолодити місце, що отримало опік. Це можна зробити будь-яким зручним способом:

змочити прохолодною водою;

прикласти лід на 5-10 хвилин;

холодний компрес або інший холодний предмет;

прийняти прохолодний душ.

Також не забувай пити багато рідини, аби уникнути зневоднення організму.

Якщо потрібно зменшити біль, набряк та дискомфорт — випий знеболювальний препарат, наприклад, парацетамол чи ібупрофен, — каже Уляна Супрун.

Якщо ти помітив(-ла), що на тілі з’явилися пухирці — наклади пов’язки зі стерильних перев’язувальних засобів з неспиртовими антисептиками, такими як бетадин, хлоргексидин, декасан, октенісепт, а також водорозчинними мазями.

Пухирі та посилення болю можуть з’явитися на 2-4 добу після сонячного опіку. Та важливо не торкатися пухирів та не лопати їх.

Причиною звернутися до лікаря є велика кількість пухирів, які більші за 1 см в діаметрі. Також за допомогою до спеціаліста необхідно звернутися, якщо у тебе підвищена температура або біль, що не проходить протягом 48 годин.

Допоки опік не загоїться — не виходь на відкрите сонце. Також носи легкий одяг з натуральних тканин, який прикриватиме опечену ділянку шкіри від сонця.

Щоб швидше зняти опік, Уляна Супрун радить додати до свого раціону продукти, багаті на фолієву кислоту і каротиноїди. Зокрема, це броколі, шпинат, печінку, моркву, перець, смородину. Їхні нутрієнти допоможуть швидше відновитися після опіку.

Чим можна обробити пошкоджену шкіру

Ти можеш обробити пошкоджену шкіру водорозчинними препаратами, такими як тримістін, пантестін, мірамістин.

Тільки на 5-6 день після отримання опіку можна мастити уражені ділянки жирними кремами, мазями, вітамінними зовнішніми препаратами, пінними засобами, — наголошує Супрун.

Чим не варто обробляти шкіру після опіку

Передусім, не обробляй шкіру жодними кремами, пінами, оліями чи жирними речовинами.

Також не варто обробляти шкіру дексапантенолом. Супрун наголошує, що цього засобу в міжнародних рекомендаціях надання допомоги під час опіку немає. Жиророзчинні препарати створюють на шкірі плівку, яка перешкоджає вивільненню ексудату та порушує теплообмін, що посилює набряк тканин.

І не вдавайся до народної медицини. Не обробляй шкіру олією, рослинним або тваринним жиром, сечею, зубною пастою та спиртовими розчинами.

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