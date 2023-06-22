Здоров'я та краса

Навіть торкнутися не можу! Що робити, якщо згорів(-ла) на сонці та як зняти почервоніння

Діана Просяник, редакторка сайту 22 Червня 2023, 11:00
згорів на сонці як зняти почервоніння
Фото: Unsplash

Більше новин
Навіть торкнутися не можу! Що робити, якщо згорів(-ла) на сонці та як зняти почервоніння
Чим годувати бройлерів після місяця: основні правила харчування
хвороби
Придатний чи ні? Список хвороб, з якими не беруть на службу
Ракети Іскандер: характеристики балістичної ракети Іскандер
Нищили Грузію, Сирію, а тепер і Україну: що відомо про ракети Іскандер — характеристики та ціна
Комунальні платежі за російське світло на деокупованій Харківщині: що відомо
Змушені платити за російське світло? З якими комунальними проблемами стикаються жителі деокупованої Харківщини
Дивитись більше

Матеріали по темі

хвороби
Придатний чи ні? Список хвороб, з якими не беруть на службу
Як швидко прибрати перегар і що це – корисні поради
Наслідки вчорашньої вечірки наздоганяють сьогодні? Як швидко прибрати перегар
пульс
Перевір, чи твоє серце здорове. Який нормальний пульс у дорослих
Навіть торкнутися не можу! Що робити, якщо згорів(-ла) на сонці та як зняти почервоніння
Чесно про йодид калію: коли справді треба приймати пігулки

Відео
0:03:34
Комунальні платежі за російське світло на деокупованій Харківщині: що відомо

Змушені платити за російське світло? З якими комунальними проблемами стикаються жителі деокупованої Харківщини
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:05:49
кораблі у криму
На злодієві шапка горить: як і для чого росіяни утилізують українські кораблі в Криму
Мі-24
Україні — флот вертольотів, а окупантам — втрата Мі-24! Карта бойових дій в Україні 22 червня в режимі онлайн
0:04:23
як працює ппо
За день — десятки цілей! Як ППО на Донецькому напрямку воює за небо
0:03:10
Мирне
Від будинків залишилися фундаменти. Як росіяни знищили селище фосфорними снарядами
0:15:07
Олександр Ушинський: історія про бої біля Донецького аеропорту
Приховував, що офіцер, щоб служити у Правому секторі! Історія військового про бої біля Донецького аеропорту
0:06:43
кліщіївка
ЗСУ звільняють колись втрачені позиції: новини з південних околиць Бахмута
0:04:48
Як в Україні готують реабілітологів: як проходить навчання в університетах
Попит зростає у прогресії! Як в Україні готують фахівців-реабілітологів
0:03:17
українські технології
Ними цікавиться увесь світ! Чим дивували українські розробки на конференції Inscience 2023
Більше відео
Навіть торкнутися не можу! Що робити, якщо згорів(-ла) на сонці та як зняти почервоніння
Читати далі
Чим годувати бройлерів після місяця: основні правила харчування
шпинат
Читати далі
То все-таки суперфуд чи ні? Чим корисний шпинат та чому цей продукт треба вживати з обережністю

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь