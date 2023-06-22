Навіть торкнутися не можу! Що робити, якщо згорів(-ла) на сонці та як зняти почервоніння

Літо, сонце, пляж! Здавалося б, що може піти не так? Та після відпочинку на сонці у найпекучіші години та без використання сонцезахисних засобів легко можна отримати сонячні опіки, що проявляється у вигляді сильного почервоніння. Іноді можна навіть покритися пухирцями.
Якщо така ситуація вже трапилася — опіки потрібно якомога скоріше лікувати. Як саме це зробити, розповіла екс-міністерка охорони здоров’я та лікарка Уляна Супрун.
Передусім, якщо ти розумієш, що згорів(-ла) на сонці, варто якомога швидше знайти прохолодне місце, де немає сонця.
Якщо ж ти відчуваєш симптоми загального перегрівання організму, то необхідно змочити свою шкіру холодною водою, прикласти міхур з льодом, загорнутий у чисту тканину, до великих судин, зокрема це шия та пах, або використай холодні компреси.
Далі потрібно охолодити місце, що отримало опік. Це можна зробити будь-яким зручним способом:
Також не забувай пити багато рідини, аби уникнути зневоднення організму.
Також не забувай пити багато рідини, аби уникнути зневоднення організму.
Якщо потрібно зменшити біль, набряк та дискомфорт — випий знеболювальний препарат, наприклад, парацетамол чи ібупрофен, — каже Уляна Супрун.
Фото: Unsplash
Якщо ти помітив(-ла), що на тілі з’явилися пухирці — наклади пов’язки зі стерильних перев’язувальних засобів з неспиртовими антисептиками, такими як бетадин, хлоргексидин, декасан, октенісепт, а також водорозчинними мазями.
Пухирі та посилення болю можуть з’явитися на 2-4 добу після сонячного опіку. Та важливо не торкатися пухирів та не лопати їх.
Пухирі та посилення болю можуть з’явитися на 2-4 добу після сонячного опіку. Та важливо не торкатися пухирів та не лопати їх.
Причиною звернутися до лікаря є велика кількість пухирів, які більші за 1 см в діаметрі. Також за допомогою до спеціаліста необхідно звернутися, якщо у тебе підвищена температура або біль, що не проходить протягом 48 годин.
Допоки опік не загоїться — не виходь на відкрите сонце. Також носи легкий одяг з натуральних тканин, який прикриватиме опечену ділянку шкіри від сонця.
Допоки опік не загоїться — не виходь на відкрите сонце. Також носи легкий одяг з натуральних тканин, який прикриватиме опечену ділянку шкіри від сонця.
Щоб швидше зняти опік, Уляна Супрун радить додати до свого раціону продукти, багаті на фолієву кислоту і каротиноїди. Зокрема, це броколі, шпинат, печінку, моркву, перець, смородину. Їхні нутрієнти допоможуть швидше відновитися після опіку.
Ти можеш обробити пошкоджену шкіру водорозчинними препаратами, такими як тримістін, пантестін, мірамістин.
Тільки на 5-6 день після отримання опіку можна мастити уражені ділянки жирними кремами, мазями, вітамінними зовнішніми препаратами, пінними засобами, — наголошує Супрун.
Тільки на 5-6 день після отримання опіку можна мастити уражені ділянки жирними кремами, мазями, вітамінними зовнішніми препаратами, пінними засобами, — наголошує Супрун.
Передусім, не обробляй шкіру жодними кремами, пінами, оліями чи жирними речовинами.
Також не варто обробляти шкіру дексапантенолом. Супрун наголошує, що цього засобу в міжнародних рекомендаціях надання допомоги під час опіку немає. Жиророзчинні препарати створюють на шкірі плівку, яка перешкоджає вивільненню ексудату та порушує теплообмін, що посилює набряк тканин.
І не вдавайся до народної медицини. Не обробляй шкіру олією, рослинним або тваринним жиром, сечею, зубною пастою та спиртовими розчинами.
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