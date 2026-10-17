Позитивні батьки сприяють психічному здоров’ю дітей — дослідження

Науковці виявили, що методи батьківського виховання в дошкільному віці впливають на те, як дитина відчуватиме радість і задоволення у підліткові роки — період високого ризику проблем із психічним здоров’ям.

Про це повідомляє видання Medical Express із посиланням на наукове дослідження Університету Нотр-Дам у США.

Позитивні батьки сприяють психічному здоров’ю дітей

Психолог з Університету Нотр-Дам Кейлін Гілл останні 15 років кар’єри вивчає зв’язок між емоціями та депресією, а також, як розірвати цикл проблем психічного здоров’я, що передається із покоління в покоління.

Дослідження розпочали зі спостереження за індивідуальною взаємодією та батьківською поведінкою в сім’ях із 3-річними дітьми. Далі фахівці вивчали розвиток нейронної реакції на винагороду у тих самих дітей, але вже в старшому віці — 9, 12, 15 та 18 років. Дослідження тривало 15 років, у ньому взяли участь 465 дітей та їхніх батьків.

Під час попередніх досліджень з’ясувалося, що адекватна обробка мозком отримання винагороди необхідна як підліткам, так і дорослим, щоб мати можливість відчувати радість, захоплення та задоволення.

Спостерігаючи за взаємодією 3-річних дітей та їхніх батьків на початку дослідження, Гілл та її команда відзначали позитивну батьківську поведінку та негативну. Далі вчені за допомогою електроенцефалограми відстежували реакції мозку на винагороду — виграш грошей у грі-угадайці.

За спостереженнями фахівців, діти, які отримували більше позитивного виховання, сильніше раділи виграшу, на противагу дітям із негативнішим ставленням батьків.

Тобто, чим більше похвали та схвалення отримують діти від батьків у ранньому віці, тим краще вони розпізнають радісні речі в житті вже будучи підлітками. Робота Гілл та її команди продемонструвала, що позитивні батьки можуть з раннього віку навчити дитячий мозок реагувати на хороші речі — цікаві заняття, дружбу, успіх і благополуччя.

Якщо батько та/або мати особливо суворі чи нав’язливі, тоді дитячий мозок може мати слабку реакцію на винагороду. Неможливість відчувати задоволення та щастя згодом сприятимуть розвитку смутку й зневіри.

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