Для тебе Освіта

Навчання під час повітряної тривоги: Кабмін оновив вимоги до шкіл та укриттів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Жовтня 2026, 15:00 3 хв.
Як проходитиме навчання під час тривоги: уряд затвердив нові правила для шкіл
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