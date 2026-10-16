Навчання під час повітряної тривоги: Кабмін оновив вимоги до шкіл та укриттів

Кабінет Міністрів затвердив чіткий алгоритм дій для освітніх закладів. Тепер школи та громади мають конкретні вказівки щодо того, як організувати безпечний освітній процес під час тривалих сирен.

Головне правило незмінне: безпека дітей та вчителів — пріоритет, тому під час небезпеки всі обов’язково повинні спускатися в укриття.

З акон про навчання під час тривоги : нові обов’язки шкіл та громад

Відтепер кожна школа самостійно визначає, за якою моделлю працювати. Формат (очні заняття, уроки в укритті чи поєднання офлайну з дистанційкою) залежить від безпекової ситуації в регіоні, а також від місткості та стану самого сховища.

До організації процесу зобов’язали підключитися місцеву владу. Прем’єр-міністра України Сергій Корецький наголошує, що громади повинні знайти рішення, якщо шкільні підвали не відповідають вимогам:

Уряд ухвалив рішення щодо організації навчання під час тривалих повітряних тривог. Громади мають приділити особливу увагу цьому завданню та допомогти закладам освіти адаптувати освітній процес до безпекових викликів. Зокрема, опрацювати можливість використання інших облаштованих укриттів для проведення навчання.

Він також зазначив, що уряд врахував ситуації, коли шкільне укриття занадто мале, щоб безпечно розмістити всіх учнів. У такому разі навчання під час повітряної тривоги матимуть чіткі пріоритети.

Якщо провести всі уроки очно неможливо, перевага віддається базовим дисциплінам: математиці, мові та літературі, природничим наукам, історії та громадянській освіті. Інші предмети, за потреби, переводяться в онлайн-формат, щоб навчання під час тривоги не переривалося.

Навчання під час жовтої тривоги: як відбуватиметься

Школи, які обрали очний формат, повинні облаштувати свої сховища для тривалого перебування дітей. Це означає обов’язкову наявність:

навчальних місць (парт та стільців);

стабільного освітлення;

резервного живлення на випадок відключень;

інтернету;

належних санітарних умов (туалетів).

Навіть якщо оголошено превентивний рівень небезпеки чи відбувається так зване навчання під час жовтої тривоги (попереджувальні сигнали в окремих регіонах), правило залишається суворим — перебування в укритті є обов’язковим для всіх.

Влада зобов’язала школи налагодити прозору комунікацію. Розклади мають бути гнучкими, але батьки повинні заздалегідь знати, за яким форматом вчитимуться їхні діти, щоб мати можливість планувати свій робочий день.

Виконання цих рішень не пустять на самоплив — Міністерство освіти і науки щомісяця моніторитиме ситуацію у кожній громаді.

Нагадаємо, що раніше Міністерство освіти і науки запровадило оновлені правила поділу шкільних класів на групи, що стало черговим кроком у реформуванні загальної середньої освіти.

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