Священник УПЦ МП стріляв у перехожих у Вишкові на Закарпатті: є загиблі та поранені

На Закарпатті 45-річний священнослужитель УПЦ Московського патріархату влаштував стрілянину по перехожих. Унаслідок цього загинули двоє чоловіків, ще троє людей потрапили до лікарні. Про це пише Закарпатська обласна прокуратура.

Стрілянина у Вишкові на Закарпатті: що відомо

Повідомлення про стрілянину у Вишкові Хустського району Закарпатської області надійшло до правоохоронців близько 16:00 15 жовтня.

За попередньою інформацією, чоловік ішов центральною вулицею селища та стріляв у перехожих. Унаслідок стрілянини стрілянини у Вишкові загинули двоє місцевих жителів віком 62 та 64 роки. Ще троє потерпілих перебувають у лікарні, де їм надають медичну допомогу.

Для розшуку та затримання озброєного чоловіка на території Хустського району правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію Грім.

Стрільця оперативно затримали. Ним виявився 45-річний місцевий житель, священнослужитель УПЦ Московського патріархату. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці події Керівник Хустської окружної прокуратури Іван Деяк координує збір доказів. Також працюють слідчо-оперативна група, медики та експерти. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Кримінальне провадження відкрили за двома статтями. Пункт 1 частини 2 статті 115 КК України передбачає відповідальність за умисне вбивство двох чи більше осіб. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Частина 2 статті 15 КК України визначає поняття закінченого замаху на кримінальне правопорушення. Йдеться про ситуацію, коли людина вчинила всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, проте вона не була завершена з причин, які не залежали від її волі.

Головне фото: Закарпатська обласна прокуратура.

Нагадаємо, що у Житомирі чоловік кидався з ножем на перехожих.

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