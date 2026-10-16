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Священник УПЦ МП стріляв у перехожих у Вишкові на Закарпатті: є загиблі та поранені

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Жовтня 2026, 12:00 2 хв.
Стрілянина у Вишкові: священника УПЦ МП затримали, є загиблі

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