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Стрілянина на Березняках у Києві: що наразі відомо про інцидент

Марина Слизовська 02 Вересня 2026, 15:00 3 хв.
стрілянина в києві сьогодні
Фото Pexels

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