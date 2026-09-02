Стрілянина на Березняках у Києві: що наразі відомо про інцидент

Стрілянина в Києві на Березняках сьогодні, 2 вересня, сталася, коли співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів у провадженні щодо теракту ФСБ РФ. Очевидці подій повідомляли про звуки пострілів та поранених людей на місці події.

Розповідаємо, що наразі відомо про перестрілку в Києві, у матеріалі.

Стрілянина на Березняках у Києві 2 вересня 2026 року: що каже СБУ

У СБУ повідомили про проведення 2 вересня спецоперації, мета якої полягала у зриві теракту російської ФСБ. Жертвою теракту мав стати один із лідерів опозиційного політичного руху РФ.

Зазначається, що співробітники СБУ збирали та фіксували докази у межах досудового розслідування. Однак під час обшуку за однією з адрес “група осіб здійснила збройний напад” на оперативно-слідчу групу Служби безпеки.

Вказується, що нападники намагалися перешкодити слідству та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Щоб забезпечити безпеку учасників процесуальних дій, залучили спецпідрозділ Центру спеціальних операцій Альфа СБУ.

— Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю. Унаслідок події є поранені серед осіб, які чинили спротив. Нападників затримано, — йдеться у повідомленні.

Також у СБУ повідомляють, що затримані належать до “одного з підрозділів Сил оборони”. У затриманих забрали зброю та документи, й наразі встановлюють всі обставини події та роль кожного з учасників.

Крім того, за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора розпочали розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Перед цим, сьогодні о 08:00, спецслужбовці повідомляли, що “СБУ спільно з ГУР МОУ запобігла теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави”.

Стрілянина на Березняках у Києві 2 вересня 2026 року: що каже Буданов

На стрілянину на Березняках у Києві відреагував керівник Офісу президента та колишній керівник ГУР Кирило Буданов. У коментарі РБК-Україна він заявив про те, що “ніхто не має права віддавати та виконувати злочинні накази”.

— Ситуацією вже займається ДБР та ОГПУ, важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази, — сказав Буданов.

У ГУР сьогоднішню перестрілку у столиці поки що не коментували.

Тим часом видання Українська правда зазначає, що внаслідок конфлікту постраждало троє співробітників Головного управління розвідки.

Сьогоднішні події пов’язують із зникненням заступника командира з бойової роботи підрозділу ГУР Російського добровольчого корпусу (РДК) Степана Каплунова. Цей підрозділ підпорядковується ГУР.

Напередодні, 1 вересня, начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив про ймовірне викрадення Каплунова. За його словами, кілька днів тому Каплунова схопили невідомі у дворі його будинку. Після цього РДК звернувся до співробітників ГУР, СБУ і ДБР.

Стрілянина на Березняках у Києві 2 вересня 2026 року: що відбувається у місті

Через стрілянину на Березняках поліція зранку перекрила рух в обох напрямках на вулиці Юрія Шумського.

Як повідомляли у Київській міській військовій адміністрації, громадський транспорт у цьому районі буде курсувати зі змінами. Наразі автобуси №№ 87, 95, 108 курсують за власними маршрутами із відхиленням від графіка.

Раніше ми повідомляли про нічну стрілянину в Києві посеред житлового кварталу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!