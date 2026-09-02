ОМКФ 2026: яскраві фото зіркових гостей Одеського кінофестивалю

У Києві з 27 серпня до 4 вересня проходить XVII Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ), цього року його головною темою є “Свобода в твоїй ДНК”. Фестиваль продовжується попри тривалі повітряні тривоги та обстріли у столиці.

Серед особливостей ОМКФ 2026 — оновлена статуетка Золотий Дюк, якою нагороджують переможців кінофестивалю. Оновлені статуетки були створені вручну українськими військовими. Для цього використали метал з артилерійських боєприпасів та ракет, розповіла пресслужба ОМКФ.

ОМКФ 2026: яскраві фото гостей кінофестивалю

У насиченій програмі 17-го Одеського кінофестивалю є 80 кінострічок та десятки масштабних заходів, на яких збираються актори, режисери, продюсери та представники кіноспільноти.

Зібрали у нашому матеріалі яскраві кадри з церемонії відкриття Одеського кінофестивалю, а також світлини ведучих телеканалів, відомих персон та акторів проєктів Starlight Media.

Оксана Гутцайт, ведуча Фактів ICTV і марафону Єдині новини, співведуча церемоній ОМКФ

Оксана Гутцайт з чоловіком і дітьми

Співведучі церемонії Оксана Гутцайт (ведуча Фактів ICTV) і Дар’я Трегубова (Коп з минулого на ICTV2) з Анною Мачух, Гендиректоркою Одеського Міжнародного кінофестивалю (в центрі)

Вадим Карп’як, речник 8-го корпусу Десантно-штурмових військ і ведучий каналу ICTV

Режисерка Юлія Павлова і оператор Сергій Ревуцький (серіали Повернення, Справа НБР, Новорічна зміна на ICTV2)

Акторка, телеведуча, продюсерка, громадська діячка та благодійниця Ірма Вітовська-Ванца

Режисер Олег Борщевський (Коп з минулого на ICTV2) та креативний продюсер Starlight Production і шоуранер Микола Куцик

Андрій Ісаєнко (Козаки. Абсолютно брехлива історія, Майор Сковорода, Служба 112 на ICTV2) і його дружина, режисерка Олеся Моргунець-Ісаєнко

Анастасія Карпенко (Майор Сковорода, Служба 112 на ICTV2, Перевізниця на СТБ) і Сергій Кисіль (Швидкарі на ICTV2)

Анастасія Цимбалару (Дільничний з ДВРЗ, Морська поліція. Чорноморськ, Швидкарі на ICTV2)

Віра Кобзар (АТП Перевізники, Справа НБР на ICTV2)

Наталя Бабенко (Митець на ICTV2)

Катерина Вишнева (АТП Перевізники, Служба 112 на ICTV2)

Ксенія Мішина (Дільничний з ДВРЗ, ДВРЗ. Повітряна тривога на ICTV2)

Даша Творонович (Справа НБР на ICTV2)

Якою була програма 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю можна згадати у цій новині.

Фото: ОМКФ

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