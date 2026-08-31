Трагедія у В’ячеслава Грабового зі Зважених та щасливих: загинули батьки та брат

У родині переможця шоу Зважені та щасливі В’ячеслава Грабового сталася трагедія. Його батьки та молодший брат загинули. Сам В’ячеслав зараз перебуває в лікарні.

Про це 30 серпня повідомила фітнес-тренерка Марина Боржемська, яка була наставницею Грабового під час участі у проєкті. Вона закликала підтримати чоловіка та допомогти йому пережити втрату.

Що сталося з родиною В’ячеслава Грабового

Трагедія сталася в Одесі. Увечері 29 серпня в одному з багатоквартирних будинків Київського району міста сталася стрілянина.

За попередніми даними поліції Одеської області, 50-річний чоловік застосував мисливську рушницю, внаслідок чого загинули його батьки, а брат отримав поранення. Після цього чоловік забарикадувався у квартирі та застрелився після прибуття правоохоронців. Постраждалого госпіталізували.

Поліція повідомляла про загибель трьох людей і одного постраждалого, однак у першому офіційному повідомленні правоохоронці не називали імен загиблих чи потерпілого.

Водночас на тлі цієї трагедії Марина Боржемська повідомила, що у В’ячеслава Грабового загинули батьки та молодший брат.

У Слави з останнього сезону шоу “Зважені та щасливі” сталася трагедія. І я дуже прошу всіх долучитися та підтримати його, — написала тренерка.

За її словами, зараз В’ячеслав перебуває в лікарні.

Важко навіть уявити, що він зараз переживає. Славі дуже потрібна наша допомога та підтримка, — додала Боржемська.

Таким чином, повідомлення про втрату родини В’ячеслава з’явилося після інформації про стрілянину в Одесі. Водночас поліція окремо не підтверджувала, що загиблі та поранений у цій стрілянині є родичами Грабового.

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В’ячеслав Грабовий — Зважені та щасливі: що про нього відомо

В’ячеслав Грабовий зі Зважених та щасливих став переможцем десятого сезону шоу у 2025 році. Фінал проєкту відбувся 28 грудня 2025 року.

Грабовий зі Зважених та щасливих 2025 прийшов на проєкт із вагою 195 кілограмів. При зрості 178 сантиметрів чоловік зміг схуднути до 91 кілограма. Загалом він втратив 104 кілограми — понад половину своєї початкової ваги.

Перемога принесла йому не лише нову фізичну форму, а й грошовий приз у розмірі 300 тисяч гривень.

Після фіналу Марина Боржемська емоційно привітала свого підопічного та назвала його прикладом сили й витримки.

— Славочка – це витримка, сила та гідність. Без гучних слів, без показовості – лише праця, характер і внутрішній стрижень. Його шлях був рівним, чесним і дуже сильним. Перемога, яка народилася не за один день, а крок за кроком. Пишаюся тобою по-справжньому, – сказала тренерка Марина Боржемська після перемоги Грабового.

Саме завдяки результату у фіналі Слава зі Зважених та щасливих 2025 став абсолютним переможцем сезону.

Наразі В’ячеслав перебуває в лікарні, а його наставниця просить підтримати чоловіка після важкої втрати.

Нагадаємо, В’ячеслав Грабовий зі Зважених та щасливих став переможцем десятого сезону шоу у 2025 році

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