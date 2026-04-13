Машину повело: Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП

Популярний український актор Тарас Цимбалюк приголомшив своїх прихильників новиною про дорожньо-транспортну пригоду, в яку він потрапив під час святкових вихідних. Артист вирішив особисто розповісти про подію в Instagram, щоб попередити будь-які маніпуляції.

Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП: хто насправді був за кермом

Щоб уникнути будь-яких спекуляцій, Тарас одразу розставив крапки над “і” щодо обставин аварії. Він зізнався, що того дня дозволив собі трохи алкоголю, тому діяв відповідально і не сідав на місце водія.

На жаль, вчора ми потрапили в ДТП. Найголовніше, що всі живі і цілі. Звісно, як і багато українців, у Великдень ми проводили компанією цей день: я випив і став пасажиром, коли виїхав від батьків, — каже актор.

Замість зірки за кермо його власного автомобіля сів товариш. Актор наголосив:

За кермо моєї машини сів мій Роман, котрий, ясна річ, не вживав. Я був поруч.

Ромчик наїхав на бордюр: причини аварії

За словами Цимбалюка, причиною зіткнення став людський фактор та невдалий маневр на складній ділянці дороги. Артист не став приховувати деталей моменту, коли ситуація вийшла з-під контролю:

Трапилось незаплановане: Ромчик наїхав на бордюр клумби і машину повело. Дякувати, ніхто не постраждав — і це найголовніше, — емоційно поділився Тарас у своїх соцмережах.

Чи оприлюднять Тарас Цимбалюк дтп відео та офіційні документи

У мережі уже публікують фото та відео з моменту ДТП. Проте наразі сам актор не публікував кадрів із реєстратора чи моменту удару, зосередившись на юридичному боці справи. Він запевнив підписників, що подія зафіксована офіційно, і його провини у тому, що сталося, немає.

Є постанова поліції, де в офіційних документах ця інфа підтверджена, — підкреслив артист, ставлячи крапку в обговореннях.

Незважаючи на пошкодження автомобіля, Тарас Цимбалюк зберігає оптимізм, нагадуючи підписникам, що залізо можна відремонтувати, а життя та здоров’я — це найвищий пріоритет. Наразі прихильники підтримують актора теплими словами в коментарях, радіючи, що історія закінчилася без жертв.

