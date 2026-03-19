“Процес дав збій”: Тарас Цимбалюк потрапив у скандал через рекламу неоднозначного бренду

Популярний український актор та зірка шоу Холостяк-14 Тарас Цимбалюк опинився в епіцентрі резонансного обговорення. Причиною став рекламний контент у його соцмережах, де артист просував бренд, який пов’язують із продажем небезпечних сумішей для куріння під виглядом невинних сувенірів.

Скандал із Тарасом Цимбалюком: актор вибачився за рекламу кофішопів

Першими на сумнівну співпрацю актора звернули увагу представники ветеранської спільноти. Зокрема, ветеран Віктор Лахно та бойовий медик Віцик у мережі Threads жорстко розкритикували дії медійної персони.

За їхніми словами, подібні магазини (кофішопи) часто маскуються під легальний бізнес, поширюючи психоактивні речовини серед молоді.

Військові висловили обурення не лише діями блогера, а й відсутністю жорсткої реакції з боку правоохоронних органів на таку агресивну маркетингову стратегію.

Тарас Цимбалюк пояснив, як його ввели в оману рекламодавці

Після того як у мережі здійнялася хвиля критики, Тарас Цимбалюк видалив скандальні сториз та вийшов до підписників із поясненнями. Актор визнав, що рекламна інтеграція справді була помилковою, і пояснив, як саме його команда потрапила у пастку.

За словами Тараса, менеджери бренду надали йому сертифікати якості, які нібито підтверджували законність продукту. Проте згодом з’ясувалося, що документи стосувалися лише окремих компонентів, а не кінцевого складу продукції.

— Кожна рекламна інтеграція проходить у мене ретельну перевірку. На жаль, цього разу процес дав збій. На етапі погодження менеджер компанії запевняла, що продукт легальний і підтверджений відповідними документами. Після публікації я почав отримувати повідомлення від людей, які мали досвід взаємодії з продукцією, і зрозумів, що інформація, яку нам надали, може не відповідати дійсності, а продукція — бути небезпечною. Тому одразу ж після цього сторіз були видалені, — відверто прокоментував ситуацію Тарас Цимбалюк.

Попри те, що артиста фактично ввели в оману представники замовника, він не став знімати з себе відповідальності за те, що з’являється в його блозі. Зірка публічно перепросив перед своєю аудиторією за цей інцидент.

Перепрошую за цю ситуацію. Надалі будемо фільтрувати запити ще уважніше та відповідальніше, — підсумував актор, пообіцявши запровадити ще жорсткіший аудит пропозицій про співпрацю.

