Скандал між Jerry Heil та Кажанною: розрив контракту та деталі від Nova Music

Музичний ринок України сколихнув гучний розрив: лейбл Nova Music офіційно оголосив про припинення роботи зі співачкою Кажанною (Ганною Макієнко). Те, що починалося як перспективна співпраця, завершилося публічними звинуваченнями у рабських контрактах, фінансовим шантажем та судовими перспективами.

З чого почалася війна в соцмережах

Градус напруги зріс після того, як Кажанна опублікувала іронічне відео, присвячене фіналістам цьогорічного Нацвідбору. У ролику артистка фактично висміяла релігійні мотиви конкурсної пісні Jerry Heil — Catharticus (Prayer). Підпис під відео був не менш гострим:

Як мала звучати моя пісня, щоб пройти у фінал. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Кажанна🦇 (@kazhanna_)

Реакція фанатів Jerry Heil була миттєвою та жорсткою. На тлі хвилі хейту Кажанна зробила кілька емоційних заяв у мережі Threads, де прямо заговорила про лицемірство всередині індустрії. Згодом ці дописи зникли, але конфлікт лише набирав обертів.

Живу в кредит: звинувачення Кажанни

Співачка не стала мовчати й розкрила шокуючі, за її словами, деталі співпраці з Nova Music. Кажанна заявила, що її контракт був фактично рабським. Артистка поскаржилася на тотальний брак коштів, зазначивши, що попри мільйонні перегляди та популярність, вона змушена виживати в межах кредитних лімітів.

Головна вимога співачки — отримати свободу без космічних боргів, які, за її твердженням, лейбл не може підтвердити документально.

Кажанна також звинуватила менеджмент у моральному тиску та шантажі зарплатами й роялті, аби змусити її підписати нову, ще менш вигідну угоду.

Відповідь Jerry Heil та цифри від Nova Music

Засновниця лейблу Jerry Heil була відверто шокована такими закидами. Вона запевнила, що ніколи не обмежувала творчу свободу Ганни та навіть була готова зняти власну кандидатуру з конкурсу заради її підтримки.

Я не знаю, який лейбл міг так накрутити Аню, — прокоментувала продюсерка, натякаючи на можливий вплив конкурентів.

Щоб поставити крапку в маніпуляціях, Nova Music оприлюднили умови контракту:

Розподіл прибутку: 70% забирав лейбл (покриваючи всі витрати на кліпи, записи та промо), а 30% отримувала артистка;

Інвестиції : Проєкт досі не вийшов на самоокупність, проте компенсацій за вкладені кошти від співачки не вимагають;

Восени 2025 року співачці пропонували перейти на схему 50/50, але вона відмовилася.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Лейбл NOVA MUSIC (@novamusic.ua)

Наразі Nova Music офіційно розірвали договір. Подальші з’ясування стосунків, схоже, відбуватимуться вже не в соцмережах, а в залах суду, адже лейбл планує врегулювати конфлікт у юридичній площині.

Цей прецедент вчергове підсвітив болюче питання розподілу коштів між творцем і продюсером. Не концертами єдиними. Як українські артисти заробляють через стримінгові платформи — читай в матеріалі.

