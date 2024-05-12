Не концертами єдиними. Як українські артисти заробляють через стримінгові платформи — досвід вітчизняних лейблів

Стримінгові платформи на кшталт Spotify, Apple Music та YouTube Music значно змінили музичний ринок і створили сприятливі умови навіть для молодих артистів. Адже кожен виконавець може завантажити свою музику на платформу та отримати кошти за прослуховування.

Але не все так просто, як здається. Бо щоб музика дійшла до слухача, а музикант отримав прибуток, потрібно залучити цілу сферу цифрової дистрибуції. Докладніше про особливості заробітку на музичних платформах LIGA.Life розпитали у керівників українських лейблів.

Скільки заробляють українські артисти через Spotify та інші сервіси

Основний прибуток на своїй творчості українські виконавці роблять з таких видів діяльності:

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концерти;

продаж творів на носіях, зокрема на стримінгових платформах;

публічне використання творів на радіостанціях, у закладах (кафе, ресторани тощо);

використання музики в рекламі, фільмах, серіалах, телевізійних шоу;

рекламні інтеграції з іншими артистами;

продаж мерчу;

краудфандинг.

Мар’яна Вороніна, CEO лейбла Best Music, каже, що до повномасштабної війни вони проаналізували трьох різних артистів, щоб зрозуміти, як саме вони заробляють:

— Один мав 90% продажів через мобільні мережі: його музику завантажували для рингтонів. Далі були артисти, які заробляли з “публічки”. Вони гарно ротувалися на радіостанціях, а цифрових продажів було мало. Десь 70% їхніх доходів були від публічного використання і 30% — від цифрових продажів. А були й ті, хто отримував 90% за цифру і 10% за всі інші види використання.

Для артистів-початківців роялті від прослуховувань на стримінгових платформах можуть сягати 100% доходів.

Що відомішим ставатиме виконавець і що більш різноманітними будуть джерела прибутків, то меншою буде ця частка. В каталозі Best Music близько 80% доходів музикантів у 2023 році становили цифрові продажі.

А керівник лейбла Black Beats Андрій Комар пояснює: доходи від стримінгів можуть бути основним заробітком для артистів-початківців упродовж року чи навіть довше.

Це зокрема стосується тих, хто виїхав з України та не проводять концертну діяльність. В тих виконавців, які проводять живі виступи, найбільші заробітки йдуть з концертів, потім — з реклами та спонсорства, і вже в останню чергу зі стримінгу.

— Я не кажу, що сума від стримінгів зменшується, просто зростають інші доходи. Артист може за один виступ заробити такий гонорар, скільки принесуть стримінги за квартал. Якщо це не один виступ, а кілька, то для артиста високого рівня доходи зі стримінгів чисто покриватимуть витрати на проєкт. Основний заробіток буде від концертів, — розповідає Андрій.

Але, додає він, більшість артистів заробляють саме зі стримів. Тих, хто може заробляти суто на концертах не так багато.

А от у компанії ENKO загальні доходи від роялті за прослуховування на стримінгових платформах становлять менше як 50% від усього заробітку, розповідає керівниця лейбла Катерина Дмитренко.

Як влаштована система цифрової дистрибуції музики в Україні

Артист не може самостійно завантажити пісню на Spotify, Apple Music чи YouTube Music, для цього необхідно залучати дистриб’ютора. Серед найбільших в Україні — Believe та The Orchard, що співпрацюють із виконавцями через лейбли.

Однак є і низка незалежних агрегаторів, де за певну суму на місяць чи рік артисти можуть завантажувати музику на стримінгові платформи.

В Україні найпопулярнішими стримінговими сервісами є YouTube Music, Apple Music і Spotify. За словами Мар’яни Вороніної, основним з цих музичних стримінгів в Україні є YouTube Music, далі йде Apple Music, і вже за ним Spotify.

Загалом за березень 2024 року артисти лейблу ENKO мали близько 100 млн стримів на вказаних платформах, з яких Spotify займає приблизно 4%, Apple Music — 5%, YouTube Music — 91%.

У 2022 році Spotify платив українським артистам $838,78 за 1 млн прослуховувань, а Apple Music — $3556,06. Загалом артисти отримують такі суми за мільйон прослуховувань:

Spotify — 600-800 євро;

YouTube Music — 1000-1500 євро;

Apple Music — 2000-3000 євро.

Але виконавець не отримує всю суму: спершу свій відсоток забирає дистриб’ютор, далі — лейбл. Також вираховуються податки.

Скільки прослуховувань отримують українські артисти

Переважна більшість прослуховувань українських музикантів на стримінгових платформах йде з України. За даними компанії Best Music, співвідношення закордонних та українських прослуховувань в їхніх артистів становить 90% і 10% відповідно. Але є і винятки.

— Наприклад, трек TVORCHI — Heart of Steel популярний за кордоном, бо це композиція Євробачення. І цього року буде ще трек Євробачення, який також буде популярний за кордоном, — зазначає очільниця лейблу.

CEO компанії Black Beats Андрій Комар наводить схожу статистику: 85% прослуховувань артистів лейбла на стримінгових платформах — з України, ще 15% — з-за кордону.

Музичний лейбл ENKO каже, що 77% прослуховувань їхніх артистів йдуть з України та 23% — з інших країн. У середньому за місяць фул-менеджмент артисти лейбла отримують від 1 млн стримів на Spotify і стільки ж на Apple Music, а також від 20 млн прослуховувань на YouTube.

Вона зазначає, що з березня 2023 року до березня 2024 року приріст прослуховувань артистів лейбла становив близько 95%. Частка іноземних прослуховувань збільшилася приблизно на 2,3%.

Станом на 2024 рік в Україні нараховується 3,7 млн платних користувачів музичних стримінгів.

— Кажуть, що у нас зараз трохи більше як 30 млн населення. 3,7 млн платних користувачів — це близько 10-12%. Це дуже мало насправді, якщо порівнювати з тією ж Європою чи США. Але з кожним роком цей показник зростає, — розповідає CEO лейбла Black Beats Андрій Комар.

Як збільшити кількість користувачів музичних стримінгових платформ

Порівняно з 2022 роком кількість платних підписників зросла на 85%, відносно 2023 року — на 48%. Зокрема, кількість користувачів YouTube Music за минулий рік зросла на 38%, Apple Music — на 7%.

На думку Андрія, головне завдання українського музичного ринку — побороти піратство. Важливо, щоб кожен артист у своїх соцмережах і на виступах комунікував зі своєю аудиторією та пропагував легальне прослуховування музики.

CEO компанії Best Music Мар’яна Вороніна вважає, що гарним кроком до розвитку стримінгових платформ в Україні буде просування сервісів самими артистами.

Натомість CEO лейбла ENKO Катерина Дмитренко звертає увагу на уповільнення росту ринку внаслідок зниження платоспроможності населення.

Universal Music очікували двократного зростання кількості платних користувачів платформ в Україні з трьох мільйонів до шести. Але стрімкого росту не сталося.

— Дуже сильно впливає те, що люди стають біднішими. Це дуже легко помітити по тому, що головну частку ринку в Україні займає YouTube. Чому? Бо там можна безкоштовно слухати плейлісти чи зробити підбірку кліпів і слухати її, — пояснює керівниця.

Очільниця лейбла вважає, що аналітики UMG недооцінили вплив війни. Але ситуація не настільки критична, адже ринок хоч повільно, але росте:

— Думаю, що якби не війна, то вірогідно, прогноз у 200% виправдався б. Я вважаю, що дистрибуція буде приносити все більше грошей і ринок в Україні зростатиме. Після перемоги України у війні ми очікуємо на стрибок.

Ти також можеш долучитися до популяризації української музики. Для цього читай про молодих українських артистів, які варті твоєї уваги.

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