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Не концертами єдиними. Як українські артисти заробляють через стримінгові платформи — досвід вітчизняних лейблів

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 12 Травня 2024, 19:00
українські артисти
Фото: Pexels

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