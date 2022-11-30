Перевір, чи спонсоруєш тероризм: що таке музична мобілізація і чому до неї варто долучитись

На десятий місяць повномасштабної війни Росії проти України попит на російську музику все ж є. Тому Міністерство цифрової трансформації України та Kalush Orchestra запускають музичну мобілізацію. Що таке музична мобілізація та чому до неї необхідно долучитись — у матеріалі.

Чому потрібно відмовитися від російської музики

Російська музика досі звучить у плейлістах українців. Кожне прослуховування пісні спонсорує війну в Україні. Як саме?

Якщо українці послухали пісню російського виконавця мільйон разів, то його команда отримає близько $8 тис. Далі з цих коштів сплачують податки в російський бюджет, який фінансує армію.

А тепер розглянемо в цифрах. У 2019 році російський музичний ринок сплатив $277,6 млн податків. Їх вистачить, щоб профінансувати понад 5 тис. солдатів російської армії на рік.

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Тому кожне прослуховування російських пісень шкодить Україні та тому, хто ці пісні слухає.

Музична мобілізація від Мінцифри: що це таке і як долучитись

Щоб боротися проти музичної експансії та спонсорування українцями тероризму в їхній же бік, Мінцифри оголосило музичну мобілізацію. Долучайся і ти.

Перевір власний плейліст та видали російських виконавців. Додай улюблених українських виконавців та підпишись на них у Spotify, Apple Music, YouTube Music. Пошир цей матеріал та флешмоб серед друзів та знайомих.

І найголовніше: пам’ятай, що музика — це також пропаганда. Вона в жодному разі не залишається поза політикою.

Раніше ми розповідали, як Тіна Кароль відмовилась від своїх пісень російською.

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