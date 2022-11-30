Проверь, спонсируешь ли терроризм: что такое музыкальная мобилизация и почему к ней стоит присоединиться

На десятый месяц полномасштабной войны России против Украины спрос на российскую музыку все-таки есть. Потому Министерство цифровой трансформации Украины и Kalush Orchestra запускают музыкальную мобилизацию. Что такое музыкальная мобилизация и почему к ней необходимо приобщиться — в материале.
Российская музыка до сих пор звучит в плейлистах украинцев. Каждое прослушивание песни спонсирует войну в Украине. Каким образом?
Если украинцы послушали песню российского исполнителя миллион раз, то его команда получит около $8 тыс. Далее из этих средств уплачиваются налоги в российский бюджет, который и финансирует армию.
Если украинцы послушали песню российского исполнителя миллион раз, то его команда получит около $8 тыс. Далее из этих средств уплачиваются налоги в российский бюджет, который и финансирует армию.
А теперь рассмотрим цифры. В 2019 году российский музыкальный рынок уплатил $277,6 млн налогов. Их хватит, чтобы профинансировать более 5 тыс. солдат российской армии в год.
Поэтому каждое прослушивание российских песен вредит Украине и тому, кто эти песни слушает.
Чтобы бороться против музыкальной экспансии и спонсирования украинцами терроризма в их сторону, Минцифры объявила музыкальную мобилизацию. Приобщайся и ты.
И самое главное: помни, что музыка — это тоже пропаганда. Она ни в коем случае не остается вне политики.
Ранее мы рассказывали, как Тина Кароль отказалась от своих песен на русском.
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