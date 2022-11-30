Проверь, спонсируешь ли терроризм: что такое музыкальная мобилизация и почему к ней стоит присоединиться

Анастасия Грубрина, редактор сайта 30 ноября 2022, 21:00
Музична мобілізація від Мінцифри: що це таке і як долучитись
Фото: Unsplash

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