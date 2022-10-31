Отказ от всего российского — шаг к победе Украины: Тина Кароль о своих русскоязычных песнях

Даже после восстановления независимости Украины уже более 30 лет назад немногие украинские артисты задумывались о необходимости начать творить на своем родном языке.

И только после начала полномасштабной войны многие музыканты почувствовали необходимость создавать свое собственное неповторимое культурное пространство. Так начали появляться украиноязычные песни, но, в то же время, некоторые украинцы продолжают слушать композиции на русском.

Однако украинские творцы призывают не потреблять русскоязычный контент, более того — отказываются от выполнения собственных композиций на русском. Об этом заявила и украинская певица Тина Кароль во время своего тура в США.

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Исполнительница отмечает, что больше не будет исполнять свои песни на русском, и это ее принципиальная позиция.

Я понимаю, песни, которые вы очень любили. Песни, которые обрадовали ваши сердца. И не раз. Какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском.

Также Тина Кароль подчеркнула, что не стесняется того, что совершала ошибки в прошлом. Однако больше не собирается возвращаться к ним. А в своем отказе видит возможность приблизить победу Украины.

Отказ от всего российского сейчас — это еще один шаг к победе Украины.

Только русскоязычная композиция под названием Скандал будет звучать на концертах певицы, но уже на английском, поскольку была переведена ранее.

И хотя некоторые фанаты уже выражают свое недовольство от того, что больше не услышат любимые песни в живом исполнении, но у них должна оставаться надежда, что когда-то эти композиции тоже переведут и они зазвучат по-новому.

За время полномасштабного вторжения войск РФ украинские исполнители выпустили десятки хитов. Вікна подобрали для тебя самые популярные песни, поднимающие дух и вдохновляющие на победу.

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