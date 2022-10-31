Відмова від всього російського — крок до перемоги України: Тіна Кароль про свої російськомовні пісні

Навіть після відновлення незалежності України вже понад 30 років тому мало хто з українських артистів замислювався про необхідність почати творити своєю рідною мовою.

І лише після початку повномасштабної війни багато музикантів відчули необхідність творити свій власний неповторний культурний простір. Так почали з’являтись україномовні пісні, але водночас чимало навіть наших громадян продовжують слухати композиції російською.

Однак українські митці закликають не споживати російськомовний контент та навіть більше — відмовляються від виконання власних композицій російською. Про це заявила й українська співачка Тіна Кароль під час свого туру у США.

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Виконавиця зазначає, що більше не виконуватиме своїх пісень російською, і це її принципова позиція.

Я розумію, пісні, які ви дуже любили. Пісні, які розрадили ваші серця. І не раз. Якими б хітами вони не були, ми не маємо права виконувати пісні російською.

Також Тіна Кароль підкреслила, що не соромиться того, що робила помилки у минулому. Проте більше не збирається до них повертатись. А у своїй відмові вбачає можливість наблизити перемогу України.

Відмова від всього російського зараз — це ще один крок до перемоги України.

Лише російськомовна композиція під назвою Скандал буде лунати на концертах співачки, але вже англійською, оскільки була перекладена раніше.

І хоча деякі фанати вже висловлюють своє незадоволення від того, що більше не почують улюблених пісень у живому виконанні, але у них має лишатись надія, що колись ці композиції теж перекладуть і вони залунають по-новому.

Крім того, за час повномасштабного вторгнення військ РФ українські виконавці випустили десятки хітів. Вікна підібрали для тебе найпопулярніші пісні, що підіймають дух та надихають на перемогу.

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