Шоу-біз

Відмова від всього російського — крок до перемоги України: Тіна Кароль про свої російськомовні пісні

Даніела Долотова, редакторка сайту 31 Жовтня 2022, 22:00
Тіна Кароль
Фото: Instagram

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