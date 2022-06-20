“На цій культурі виростає мерзота”. Тіна Кароль про мову пісень

Нещодавно був ухвалений законопроект, який стосується заборони публічно виконувати пісні російських виконавців, що підтримують російську агресію або мовчать про неї.

Народна артистка України Тіна Кароль висловилася з цього приводу.

Це питання назрівало вже давно, воно абсолютно правильне, я його вітаю, як і весь український народ.

Тіна Кароль вважає цей крок надзвичайно важливим в ідентифікації нації.

Зараз також дивляться

Також співачка поділилася ініціативою, яка побутує серед свідомих українських виконавців. Вона стосується благодійних концертів задля потреб України.

Ініціатива Тіни Кароль

Зараз українські виконавиці, виконавці та гурти гастролюють по всьому світу, даючи благодійні концерти, які мають на меті зібрати якомога більше грошей для української армії.

Така прекрасна ініціатива псується тим фактом, що багато пісень на концертах все ще виконують російською мовою.

Тіна Кароль пояснює, що так ми викликаємо в іноземців дисонанс: збираємо гроші для України, яка страждає від російської агресії, використовуючи російську мову в піснях.

Ми не розуміємо: ви воюєте чи співаєте російською?

Про повне виключення російськомовних пісень не йдеться. Всі розуміють, що на це має бути лише добра воля виконавця і знадобиться час, щоб напрацювати новий репертуар.

Тіна Кароль зазначає, що треба презентувати й позиціювати концерти, на яких виконують російськомовні пісні, як комерційні, і в жодному разі не називати їх такими, що представляють Україну.

Або ж, якщо в концерті присутня лише частка російськомовних пісень, то треба обов’язково вказувати це підписом: “У концерті звучать російськомовні пісні”.

Не треба позиціювати таких виконавців представниками України.

Тіна Кароль вважає, що регулювання концертної діяльності мають взяти під контроль ті, хто займається такими питаннями, і що артисти мають підтримати таку ініціативу.

Відповідно, Україна підтримає молодих виконавців, які тільки починають розвиватися в культурній діяльності, та закладе фундамент для розвитку нової музичної культури.

Також співачка активно підтримує перейменовування вулиць та зміну шкільної програми в бік українських митців.

Нагадаємо, що зараз повним ходом йде дерусифікація столичних вулиць і ти теж можеш долучитися до перейменовування.