Шоу-біз

“На цій культурі виростає мерзота”. Тіна Кароль про мову пісень

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 20 Червня 2022, 20:30
Тіна Кароль
Фото: Instagram

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