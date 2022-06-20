Шоу-биз

“На этой культуре вырастает мерзость”. Тина Кароль о языке песен

Вероника Кононенко, практикантка сайта 20 июня 2022, 20:30
Тіна Кароль
Фото: Instagram

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