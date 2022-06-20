“На этой культуре вырастает мерзость”. Тина Кароль о языке песен

Недавно был принят законопроект, касающийся запрета публично исполнять песни российских исполнителей, которые поддерживают российскую агрессию или молчат о ней.

Народная артистка Украины Тина Кароль высказалась по этому поводу.

Этот вопрос назревал уже давно, он абсолютно правильный, я его приветствую, как и весь украинский народ.

Тина Кароль считает этот шаг чрезвычайно важным в идентификации нации.

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Также певица поделилась инициативой, бытующей среди сознательных украинских исполнителей. Она касается благотворительных концертов для нужд Украины.

Инициатива Тины Кароль

Сейчас украинские исполнительницы, исполнители и группы гастролируют по всему миру, давая благотворительные концерты, которые должны собрать как можно больше денег для украинской армии.

Такую прекрасную инициативу портит тот факт, что многие песни на концертах все еще исполняют на русском языке.

Тина Кароль объясняет, что таким образом мы вызываем у иностранцев диссонанс: собираем деньги для Украины, страдающей от российской агрессии, используя русский язык в песнях.

Мы не понимаем: вы воюете или поете по-русски?

Речь не идет о полном исключении русскоязычных песен. Все понимают, что это должна быть только добрая воля исполнителя и понадобится время, чтобы наработать новый репертуар.

Тина Кароль отмечает, что нужно презентовать и позиционировать концерты, на которых исполняют русскоязычные песни, как коммерческие, и ни в коем случае не называть их представляющими Украину.

Или, если в концерте присутствует только доля русскоязычных песен, то нужно обязательно указывать это подписью: “В концерте звучат русскоязычные песни”.

Не нужно позиционировать таких исполнителей представителями Украины.

Тика Кароль считает, что регулирование концертной деятельности должны взяли под контроль те, кто занимается такими вопросами, и артисты должны поддержали ​​инициативу.

Таким образом, Украина поддержит молодых исполнителей, которые только начинают развиваться в культурной деятельности, и заложит фундамент для развития новой музыкальной культуры.

Также певица активно поддерживает переименование улиц и смену школьной программы в сторону украинских творцов.

Напомним, что сейчас полным ходом идет дерусификация столичных улиц и ты тоже можешь приобщиться к переименованию.