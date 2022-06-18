Киев наберется сил от своей истории и современности — как проходит дерусификация столичных улиц

До 19 июня в мобильном приложении Київ цифровий будет продолжаться рейтинговое голосование за переименование улиц столицы. Киевляне и все, у кого есть это приложение, могут проголосовать за изменение названий 296 улиц.

Уже есть два миллиона голосов от более чем 100 000 украинцев. В прошлое отойдут многие деятели России, русские и белорусские топонимы. Наконец-то наши улицы будут иметь имена наших героев, деятелей науки и культуры и даже исторических событий, которые скрывало советское образование.

Какие названия могут получить столичные улицы

Волгоградская улица может получить имя недавно погибшего разведчика и общественного активиста Романа Ратушного, Славгородская — молодого бойца и лингвиста Дениса Антипова.

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Улицу Жолудева могут переименовать в честь журналиста Александра Махова, другие улицы получат имена многих наших павших героев.

А вот некоторым столичным улицам вернут их исторические названия: Грушецкая, Верхнеюрковская, Чмелев яр, Конотопской битвы, героей УПА, князей Острожских и т.д.

Дерусификация большевистскими методами?

Решение о дерусификации улиц киевские власти приняли в апреле. Список кандидатов на переименование появился неожиданно даже для членов городской комиссии.

Из-за спешки с карты Киева чуть не исчезли улицы украинских советских художников и ученых, в частности, поэта Николая Бажана, лирика Павла Тычины, поэта-фронтовика Леонида Первомайского, романтика приключений Николая Трублаини, автора исторических романов Семена Скляренко и других.

Их обвиняют в коллаборационизме с советскими органами, однако публичных документов, доказывающих это, нет. Хотя, бесспорно, понятно, что контакт с большевиками те имели.

Недаром проходили процесс декоммунизации для того, чтобы сейчас возвращаться к тем же большевистским методам. Процесс должен быть взвешенным, обоснованным, осмысленным и под контролем специалистов и экспертизы.

Об этом рассказывает член комиссии по переименованию при городском голове Тимош Мартыненко-Кушлянский.

Против переименования этих улиц выступил и Институт национальной памяти. Местные власти хотят, чтобы Киев набрался сил как от старых, так и от новых имен украинской истории.

В течение долгих веков Россия пыталась подавить украинскую культуру, чтобы покорить несокрушимый народ. Однако каждый раз все шло не по ее плану. Читай, следует ли делать дерусификацию памятников культуры.

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