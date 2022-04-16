Мы все разбежимся по дерусифицированным городам: украинцы начали избавляться от русских названий

В течение долгих веков Россия пыталась подавить украинскую культуру, чтобы покорить несокрушимый народ. Однако каждый раз все шло не по ее плану.

Теперь кроме уничтожения российских оккупантов на нашей земле, пора заодно избавиться от топонимов, связанных со страной-агрессором.

Министерство культуры и информационной политики выступило за разграничение украинского культурного пространства от варварского русского. Это необходимо не только для того, чтобы избавиться от ассоциаций с государством-террористом, но и забыть о собственном комплексе неполноценности.

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Множество украинских деятелей были не менее выдающимися, чем те, чьими именами называли улицы еще в советские времена. Однако тогда они были навязаны Россией, и должны были измениться еще при обретении независимости Украиной.

Так действительно частично и было, однако этого оказалось недостаточно. Теперь объяснить новым поколениям старые откровенно руссофильские названия и памятники будет практически невозможно. Как можно понять, что улицу назвали в честь поэта народа убийц?

Поэтому министерство выступило за то, чтобы отделить украинское от российского. И практика декоммунизации оказалась достаточно позитивной, чтобы ее продолжить и расширить до дерусификации.

Однако в министерстве подчеркивают, что именно местные органы власти имеют законное право принимать решение о переименовании названий улиц и демонтаже памятников, которые транслируют российскую культуру. Делать это необходимо только согласно определенным правовым процедурам.

К примеру, если у граждан есть желание демонтировать памятник, то для этого предусмотрена отдельная процедура. Поскольку он может иметь статус объекта культурного наследия и может переместиться в музей только в качестве произведения искусства.

В некоторых городах уже начали проводить дерусификацию. Отдельные города уже избавились от всех упоминаний о Пушкине, а кто-то успел составить список топонимов, которые нужно изменить.

В Киеве с целью дерусификации уже успели переименовать три железнодорожных станции и одну библиотеку.

Теперь в Оболонском районе библиотека им. Саши Чекалина для детей Централизованной библиотечной системы переименована в библиотеку на Приорке для детей Централизованной библиотечной системы Оболонского района города Киева.

Железнодорожную станцию ​​Киев-Жовтневый будут называть станцией Грушки. Киев-Московский теперь станет Киев-Демеевский. Киев-Петровка сменится станцией Почайна.

Продолжить дерусификацию планируют и в Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе. В частности, львовяне уже подготовили список из более 30 названий улиц, которые нужно переименовать.

Напротив в Ужгороде местные власти уже создали определенный алгоритм, который поможет наиболее эффективно провести дерусификацию. Для обсуждения привлекают и самих жителей города, а также специалистов разных областей.

Как выглядит алгоритм дерусификации Ужгорода

определили 58 улиц, названия которых рекомендуется изменить;

предпочтение при определении новых названий следует отдавать достойным местным деятелям;

можно вернуть давние названия, еще до советского периода;

названия в честь героев нынешней войны – определять после победы;

провести широчайшее обсуждение, чтобы все ужгородцы могли предоставить свои предложения.

Окончательное решение, согласно законодательству, принимается решением сессии горсовета после общественных обсуждений.

Кроме того, значительных средств для переименования не требуется, поскольку стоит только сменить таблички.

Планируют изменить названия и города, которые находятся под обстрелами и держат оборону Украины. К примеру, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что харьковчане хотят отказаться от географических названий, связанных с деятелями РФ.

В частности, коллектив Харьковского академического драматического театра имени Пушкина требует убрать из названия слово “русский”.

В Николаеве тоже выступили за замену русских названий улиц. В частности, городской председатель Николаева Александр Сенкевич предложил переименовать улицу Московскую на Мариупольскую.

Напомним, ранее Владимир Зеленский вечером 15 апреля записал традиционное видеообращение к украинцам и миру и подчеркнул, что задача номер один для нас – ускорение мира.