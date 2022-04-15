Задание номер один! Зеленский обратился к украинцам 15 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 15 апреля записал традиционное видеообращение к украинцам и миру о войне в Украине против России.
Задача номер один – ускорение мира. Наши Вооруженные силы выполняют его блестяще. Они останавливают атаки оккупантов. Они реализуют контрнаступления.
Задача номер один – ускорение мира. Наши Вооруженные силы выполняют его блестяще. Они останавливают атаки оккупантов. Они реализуют контрнаступления.
Свою активность должны продолжать дипломаты по всем возможным линиям, на всех возможных уровнях. Как официальных, так и неофициальных.
Очередной санкционный пакет против России должен содержать отказ от российской нефти.
В целом демократический мир должен определиться с тем, что деньги России за энергоресурсы – это действительно деньги на разрушение демократии.
Когда эти решения будут, мы сможем увидеть, что мир приближается, — сказал президент.
Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал в интервью, почему не уехал за границу во время войны.