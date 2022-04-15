Україна

Завдання номер один! Зеленський звернувся до українців 15 квітня

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 15 Квітня 2022, 23:32
звернення зеленського сьогодні

Більше відео
0:02:21
Яка ситуація в Одесі після знищення крейсера Москва
Жартують — Одеса потопила Москву. Яка ситуація в місті після знищення ворожого крейсера
0:00:50
Обстріл Харкова
Війська РФ знову воюють проти дітей: наслідки обстрілу Харкова
0:00:38
Обстріл Миколаєва
Російські окупанти спалили відділення Нової пошти та стіг сіна: усі подробиці нового обстрілу Миколаєва
0:02:23
Як артилеристи захищають Запоріжжя
Воювати легше, коли маєш надійний тил! Як українські артилеристи боронять Запоріжжя
Дивитись більше

Останні відео
0:02:21
Яка ситуація в Одесі після знищення крейсера Москва

Жартують — Одеса потопила Москву. Яка ситуація в місті після знищення ворожого крейсера
звернення зеленського сьогодні
Завдання номер один! Зеленський звернувся до українців 15 квітня
0:00:50
Обстріл Харкова
Війська РФ знову воюють проти дітей: наслідки обстрілу Харкова
0:00:38
Обстріл Миколаєва
Російські окупанти спалили відділення Нової пошти та стіг сіна: усі подробиці нового обстрілу Миколаєва
0:03:42
Google maps покажуть панорамні фото зруйнованих українських міст
Замість красивих вулиць — випалена земля. Google maps покажуть фото зруйнованих українських міст
0:02:23
Як артилеристи захищають Запоріжжя
Воювати легше, коли маєш надійний тил! Як українські артилеристи боронять Запоріжжя
Крейсер Москва
Могутність на словах, а ремонти — на папері: реакція військових експертів та аналіз ситуації потоплення крейсера Москва
0:01:55
Як воїни 72-ої ОМБр зупинили багатотисячний наступ російських окупантів
Як воїни 72-ї ОМБр зупинили багатотисячний наступ російських окупантів
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
Зеленський звернення до українців 26 лютого
Зеленський розповів, чому не виїхав з України через війну
Більше відео
Яка ситуація в Одесі після знищення крейсера Москва
Читати далі
Жартують — Одеса потопила Москву. Яка ситуація в місті після знищення ворожого крейсера
Обстріл Харкова
Читати далі
Війська РФ знову воюють проти дітей: наслідки обстрілу Харкова

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь