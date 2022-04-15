Завдання номер один! Зеленський звернувся до українців 15 квітня

Президент України Володимир Зеленський ввечері 15 квітня записав традиційне відеозвернення до українців та світу щодо війни в Україні проти Росії.
Завдання номер один – прискорення миру. Наші Збройні сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізовують контрнаступи.
Завдання номер один – прискорення миру. Наші Збройні сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізовують контрнаступи.
Свою активність мають продовжувати наші дипломати за всіма можливими лініями, на всіх можливих рівнях. Як офіційних, так і неофіційних.
Черговий санкційний пакет проти Росії повинен містити відмову від російської нафти.
Загалом демократичний світ має визначитись із тим, що гроші Росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії.
Коли ці рішення будуть, ми всі зможемо побачити, що мир наближається, — сказав президент.
Дивись повне відео звернення Зеленського 15 квітня:
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю, чому не виїхав за кордон під час війни.