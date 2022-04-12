Перша посівна кампанія за умов повномасштабної війни: чи вистачить нам овочів, м’яса та зерна

От-от має початися перша посівна кампанія за умов повномасштабної війни. Люди по всій Україні хвилюються, чи не буде у нас дефіциту продуктів.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів про ситуацію на полях.

Розмінування полів

Приблизно на половині територій, які були окуповані та звільнені або на яких продовжуються бойові дії, є ризик замінування.



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Якщо ці площі оцінити в межах всієї держави, то це буде до 10% полів.

Відповідно, існує високий ризик того, що державні служби можуть не встигнути їх розмінувати до старту цьогорічної посівної.

Викрадення техніки

В окупованих містах також спостерігалося знищення або викрадення сільськогосподарської техніки.

Спілкуючись з аграріями по всій країні, ми відносимо близько 10% усіх посівних площ під ризик, що не вдасться виконати польові роботи через відсутність потрібної техніки.

Проте, як запевнив Тарас Висоцький, навіть за песимістичного прогнозу вдасться засіяти 70% площі. Тож зерна має вистачити навіть на корм тваринам.

М’ясо

Попри численні невдалі спроби окупантів захопити Чорнобаївку, там все-таки була знищена птахофабрика. Тож люди хвилюються, чи вистачить нам м’яса.

Чорнобаївська птахофабрика була орієнтована на виробництво яєць.

— Ми були (до повномасштабного вторгнення — ред.) експортоорієнтованою країною. В деякі роки вдавалося експортувати до 40% яєць.

Тож перший заступник міністра запевнив, що дефіциту на внутрішньому ринку не буде, адже насамперед скоротиться експорт. Аналогічна ситуація з м’ясом птиці чи виробництвом молока.

Овочі

Щодо вирощування овочів, їх треба розділити на два сегменти. Тепличний продукт буде менш доступний, а якщо говорити про базовий борщовий набір: капуста, морква, буряк, картопля, — то під ці овочі буде збільшено площі.

Від аграріїв залежить продовольча безпека нашої країни. Раніше ми розповідали, як держава підтримує аграріїв.