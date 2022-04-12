Первая посевная кампания в условиях полномасштабной войны: хватит ли нам овощей, мяса и зерна

Вот-вот должна начаться первая посевная кампания в условиях полномасштабной войны. Люди по всей Украине волнуются, не будет ли у нас дефицита продуктов.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал о ситуации на полях.

Разминирование полей

Приблизительно на половине территорий, которые были оккупированы и освобождены или где продолжаются боевые действия, есть риск заминирования.

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Если эти площади оценить в пределах всего государства, это будет до 10% полей.

Соответственно, существует высокий риск того, что государственные службы могут не успеть их разминировать до начала посевной.

Украденная техника

В оккупированных городах также наблюдалось уничтожение или угон сельскохозяйственной техники.

Общаясь с аграриями по всей стране, мы относим около 10% всех посевных площадей под риск, что не удастся выполнить полевые работы из-за отсутствия необходимой техники.

Однако, как уверяет Тарас Высоцкий, даже согласно пессимистическому прогнозу удастся засеять 70% площадей. Так что зерна должно хватить даже на корм животным.

Мясо

Несмотря на многочисленные неудавшиеся попытки оккупантов захватить Чернобаевку, там все же была уничтожена птицефабрика. Поэтому люди волнуются, хватит ли нам мяса.

Чернобаевская птицефабрика была нацелена на производство яиц.

— Мы были (до полномасштабного вторжения — ред.) экспортоориентированной страной. В некоторые годы удавалось экспортировать до 40% яиц.

Поэтому первый заместитель министра заверил, что дефицита на внутреннем рынке не будет, а прежде всего сократится экспорт. Аналогичная ситуация с мясом птицы или производством молока.

Овощи

Относительно выращивания овощей, их нужно разделить на два сегмента. Тепличный продукт будет менее доступен, а если говорить о базовом борщевом наборе: капуста, морковь, свёкла, картофель, то под эти овощи будут увеличены площади.

От аграриев зависит продовольственная безопасность нашей страны. Ранее мы рассказывали, как государство поддерживает аграриев.