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На их плечах продовольственная безопасность государства: какие дополнительные меры поддержки аграриев во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 марта 2022, 19:30
Як держава підтримує українських аграріїв
Фото: Pexels

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