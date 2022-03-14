На их плечах продовольственная безопасность государства: какие дополнительные меры поддержки аграриев во время войны

Аграрная промышленность должна продолжать работу и в сложные времена. Узнай, как власть поддержала аграриев во время войны.
В условиях войны нам нужно максимально продолжать свою работу, чтобы поддерживать экономику Украины. В частности, аграрная промышленность должна не останавливаться вообще на территориях, где не имеет боевых действий. От этого зависит продовольственное обеспечение страны.
В связи с этим государство вводит дополнительные меры поддержки аграриев в условиях военного положения.
В связи с этим государство вводит дополнительные меры поддержки аграриев в условиях военного положения.
При этом в Верховной Раде утверждают, что посевная в этом году будет самой тяжелой, но она должна состояться.
Проблемы, с которыми столкнулась промышленность:
— Сегодня на плечах украинских аграриев продовольственная безопасность всего государства. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы украинская весенняя посевная состоялась в максимально возможном масштабе, — говорят в Верховной Раде.
Свою поддержку украинцам оказали и разные банки. В частности, они ввели функцию “кредитные каникулы”. Раньше мы рассказывали, как выплачивать кредит во время войны.