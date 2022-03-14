На их плечах продовольственная безопасность государства: какие дополнительные меры поддержки аграриев во время войны

Аграрная промышленность должна продолжать работу и в сложные времена. Узнай, как власть поддержала аграриев во время войны.

В условиях войны нам нужно максимально продолжать свою работу, чтобы поддерживать экономику Украины. В частности, аграрная промышленность должна не останавливаться вообще на территориях, где не имеет боевых действий. От этого зависит продовольственное обеспечение страны.

В связи с этим государство вводит дополнительные меры поддержки аграриев в условиях военного положения.

При этом в Верховной Раде утверждают, что посевная в этом году будет самой тяжелой, но она должна состояться.

Проблемы, с которыми столкнулась промышленность:

отсутствие топлива и удобрений,

блокировка логистики,

перебои с поставкой сельскохозяйственной техники и оборудования,

остановка экспорта и т.д.

— Сегодня на плечах украинских аграриев продовольственная безопасность всего государства. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы украинская весенняя посевная состоялась в максимально возможном масштабе, — говорят в Верховной Раде.

Поддержка аграриев в 2022 году

Только малым и средним аграрным производителям с оборотом не более 20 миллионов евро в год, что является эквивалентом предприятия, которое обрабатывает до 10 000 га.

Компенсация процентной ставки по привлеченным кредитам.

Максимальная сумма кредита, на который распространяется компенсация процентной ставки, составляет 50 млн грн.

Максимальная сумма кредита, на который распространяется компенсация процентной ставки, составляет 50 млн грн. Кредитование предоставляется для осуществления сельскохозяйственной деятельности (посевной) в период действия военного положения.

Для получения кредитования субъект предпринимательства должен быть сельскохозяйственным товаропроизводителем в значении, приведенном в Законе Украины О государственной поддержке сельского хозяйства Украины.

Срок действия кредита составляет 6 месяцев.

Установлен максимальный размер государственной гарантии по портфельным кредитам до 80%.

Свою поддержку украинцам оказали и разные банки. В частности, они ввели функцию “кредитные каникулы”. Раньше мы рассказывали, как выплачивать кредит во время войны.