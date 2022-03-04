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Недавно взял ссуду в банке, а теперь не знаешь, что делать? Расскажем о кредитных каникулах

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 марта 2022, 11:00
Кредитні канікули під час воєнного стану
Фото: Pexels

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