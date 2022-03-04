Недавно взял ссуду в банке, а теперь не знаешь, что делать? Расскажем о кредитных каникулах

Во время военного положения все меняется. Наши потребности и приоритеты становятся кардинально противоположными.

Если раньше люди хотели путешествовать, следить за трендами, то сейчас просто хотят не слышать сирен, быть в тепле и безопасности.

Хотя мы и находимся в столь сложном положении, однако наши обязательства никто не отменял. Мы должны заботиться о семье, ходить на работу и т.д.

Открытым оставался вопрос кредитов, ведь выплачивать его нечем, а набираться большего долга не хочется.

Выход есть — кредитные каникулы.

Кредитные каникулы

Национальный банк Украины разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного времени и 30 дней после этого, если неуплата связана с российской агрессией.

То есть ввел такие кредитные каникулы. Что это значит?

Кредитные каникулы — это не отмена, а только отсрочка уплаты долга.

Также эта функция не уменьшает сумму ссуды. Такой перерыв может относиться к уплате основной суммы кредита или начисленных процентов.

Как оформить кредитные каникулы

Об оформлении этой паузы нужно договариваться со своим банком. Однако, если у тебя есть достаточный запас ресурсов, чтобы платить кредит, следует в дальнейшем это делать.

Следует помнить, что договоренность между банком и заемщиком является добровольной.

Некоторые банки уже самостоятельно инициировали отсрочку уплаты по ссудам. Такую информацию можно найти на официальном сайте твоего банка или позвонить по телефону на горячую линию.

Сейчас наша жизнь сильно изменилась. За свои средства переживают также пожилые люди. Раньше мы рассказывали о выплате пенсий в военное время.