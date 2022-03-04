Нещодавно взяв позику в банку, а тепер не знаєш, що робити? Розкажемо про кредитні канікули

Під час воєнного стану все змінюється. Наші потреби та пріоритети стають кардинально протилежними.

Якщо раніше люди хотіли подорожувати, слідкувати за трендами, то зараз просто хочуть не чути сирен, бути в теплі й безпеці.

Хоч ми й знаходимося в такому складному становищі, проте наші зобов’язання ніхто не скасовував. Ми маємо піклуватися про родину, ходити на роботу тощо.

Відкритим лишалося питання кредитів, адже виплачувати його нічим, а набиратися більшого боргу не хочеться.

Вихід є — кредитні канікули.

Кредитні канікули

Національний банк України дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення протягом дії воєнного часу та 30 днів після цього, якщо несплата пов’язана із російською агресією.

Тобто ввів такі собі кредитні канікули. Що це означає?

Кредитні канікули — це не скасування, а лише відтермінування сплати боргу.

Також ця функція не зменшує суму позики. Така перерва може стосуватися сплати основної суми кредиту чи нарахованих відсотків.

Як оформити кредитні канікули

Про оформлення цієї паузи треба домовлятися зі своїм банком. Проте, якщо ти маєш достатній запас ресурсів, щоб сплачувати кредит, варто надалі це робити.

Варто пам’ятати, що домовленість між банком і позичальником є добровільною.

Деякі банки вже самостійно ініціювали відтермінування сплати за позиками. Таку інформацію можна знайти на офіційному сайті твого банку або зателефонувати на гарячу лінію.

Зараз наше життя сильно змінилося. За свої кошти хвилюються також літні люди. Раніше ми розповідали про виплату пенсій у воєнний час.