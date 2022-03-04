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Нещодавно взяв позику в банку, а тепер не знаєш, що робити? Розкажемо про кредитні канікули

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Березня 2022, 11:00
Кредитні канікули під час воєнного стану
Фото: Unsplash

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