Чи будуть пенсії та соцвиплати під час війни? Розповідаємо про найголовніше

У часи, коли найперше думаєш про власну безпеку, а вже потім про їжу, умови житла чи дозвілля, важливим залишається питання соціальних виплат. Чи збережуться соцвиплати під час війни — з’ясовували Вікна.
У березні українські пенсіонери точно отримають пенсійні виплати. Про це повідомили в ПФУ.
У разі, якщо ви змінили місце проживання, тоді пенсію зможете отримати шляхом банківського переказу на підставі звернення до Пенсійного Фонду. Для цього відкривати рахунок у банку не потрібно.
В Україні допомогу від держави отримували вагітні жінки, потерпілі на виробництві та їхні родини, матері-одиначки, люди з інвалідністю тощо. У Фонді соціального страхування запевняють, що всі виплати будуть збережені.
Попри умови воєнного стану фахівці Фонду продовжують роботу для безперервного здійснення усіх виплат.
Попри умови воєнного стану фахівці Фонду продовжують роботу для безперервного здійснення усіх виплат.
Водночас працівники установи додають: строки соціальних виплат можуть бути збільшені. Це пов’язано з тим, що банківські операції та заяви-розрахунки зараз опрацьовуються довше.
Уряд ухвалив постанову, яка встановлює грошову допомогу родинам загиблих українських військових, які боронять країну від російського загарбника. Розмір виплати — 15 млн гривень.
Нагадаємо, що українці, старші за 60 років, можуть заплатити за ліки коштами єПідтримки.