Чи будуть пенсії та соцвиплати під час війни? Розповідаємо про найголовніше

У часи, коли найперше думаєш про власну безпеку, а вже потім про їжу, умови житла чи дозвілля, важливим залишається питання соціальних виплат. Чи збережуться соцвиплати під час війни — з’ясовували Вікна.

Пенсії

У березні українські пенсіонери точно отримають пенсійні виплати. Про це повідомили в ПФУ.

У разі, якщо ви змінили місце проживання, тоді пенсію зможете отримати шляхом банківського переказу на підставі звернення до Пенсійного Фонду. Для цього відкривати рахунок у банку не потрібно.

Інші види соціальних виплат

В Україні допомогу від держави отримували вагітні жінки, потерпілі на виробництві та їхні родини, матері-одиначки, люди з інвалідністю тощо. У Фонді соціального страхування запевняють, що всі виплати будуть збережені.

Попри умови воєнного стану фахівці Фонду продовжують роботу для безперервного здійснення усіх виплат.

Водночас працівники установи додають: строки соціальних виплат можуть бути збільшені. Це пов’язано з тим, що банківські операції та заяви-розрахунки зараз опрацьовуються довше.

Виплати для родин загиблих

Уряд ухвалив постанову, яка встановлює грошову допомогу родинам загиблих українських військових, які боронять країну від російського загарбника. Розмір виплати — 15 млн гривень.

Нагадаємо, що українці, старші за 60 років, можуть заплатити за ліки коштами єПідтримки.