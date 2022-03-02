Будут ли пенсии и соцвыплаты во время войны? Рассказываем о главном

Во времена, когда прежде всего думаешь о собственной безопасности, а уже потом о еде, условиях жилья или досуга, важным остается вопрос социальных выплат. Сохранятся ли соцвыплаты во время войны — выясняли Викна.

Пенсии

В марте украинские пенсионеры точно получат пенсионные выплаты. Об этом сообщили в ПФУ.

В случае, если вы сменили место жительства, пенсию можно будет получить путем банковского перевода на основании обращения в Пенсионный фонд. Для этого открывать счет в банке не нужно.

Другие виды социальных выплат

В Украине помощь от государства получали беременные женщины, пострадавшие на производстве и их семьи, матери-одиночки, люди с инвалидностью и прочие категории граждан. В Фонде социального страхования уверяют, что все выплаты будут сохранены.

Несмотря на условия военного положения, специалисты Фонда продолжают работу для непрерывного осуществления всех выплат.

В то же время работники учреждения добавляют: сроки социальных выплат могут быть увеличены. Это связано с тем, что банковские операции и заявления на расчет выплат сейчас обрабатываются дольше.

Выплаты для семей погибших

Правительство приняло постановление, которое устанавливает денежную помощь семьям погибших украинских военных, защищающих страну от российского захватчика. Размер выплаты – 15 млн гривен.

Напомним, что украинцы старше 60 лет могут заплатить за лекарства средствами еПоддержки.