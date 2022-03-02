Будут ли пенсии и соцвыплаты во время войны? Рассказываем о главном

Во времена, когда прежде всего думаешь о собственной безопасности, а уже потом о еде, условиях жилья или досуга, важным остается вопрос социальных выплат. Сохранятся ли соцвыплаты во время войны — выясняли Викна.
В марте украинские пенсионеры точно получат пенсионные выплаты. Об этом сообщили в ПФУ.
В случае, если вы сменили место жительства, пенсию можно будет получить путем банковского перевода на основании обращения в Пенсионный фонд. Для этого открывать счет в банке не нужно.
В Украине помощь от государства получали беременные женщины, пострадавшие на производстве и их семьи, матери-одиночки, люди с инвалидностью и прочие категории граждан. В Фонде социального страхования уверяют, что все выплаты будут сохранены.
Несмотря на условия военного положения, специалисты Фонда продолжают работу для непрерывного осуществления всех выплат.
Несмотря на условия военного положения, специалисты Фонда продолжают работу для непрерывного осуществления всех выплат.
В то же время работники учреждения добавляют: сроки социальных выплат могут быть увеличены. Это связано с тем, что банковские операции и заявления на расчет выплат сейчас обрабатываются дольше.
Правительство приняло постановление, которое устанавливает денежную помощь семьям погибших украинских военных, защищающих страну от российского захватчика. Размер выплаты – 15 млн гривен.
Напомним, что украинцы старше 60 лет могут заплатить за лекарства средствами еПоддержки.