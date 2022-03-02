Будут ли пенсии и соцвыплаты во время войны? Рассказываем о главном

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 02 марта 2022, 14:00
Пенсіонери

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