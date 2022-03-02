Термін дії документів під час воєнного стану в Україні — МВС

Під час воєнного стану найголовнішими є документи. Вони посвідчують особу та за ними можна отримати допомогу.

МВС України повідомило, що документи, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, продовжують діяти на всій території України.

Це стосується як паперових, так і електронних документів.

Замінити їх можна після скасування воєнного стану, у мирній Україні, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляють, що з 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватись на 5 років.

Таку постанову 28 лютого 2022 року прийняв Кабінет міністрів України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану на усій території України.

Крім того, в паспорти батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їх персональних даних.

Ця інформація посвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України.

За свою безпеку та документи переживають й літні люди. Ще вони бояться, що їм не буде на що жити. Раніше ми розповідали про виплату пенсій у воєнний стан.