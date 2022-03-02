Термін дії документів під час воєнного стану в Україні — МВС

Під час воєнного стану найголовнішими є документи. Вони посвідчують особу та за ними можна отримати допомогу.
МВС України повідомило, що документи, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, продовжують діяти на всій території України.
Це стосується як паперових, так і електронних документів.
Замінити їх можна після скасування воєнного стану, у мирній Україні, — йдеться у повідомленні.
Замінити їх можна після скасування воєнного стану, у мирній Україні, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляють, що з 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватись на 5 років.
Таку постанову 28 лютого 2022 року прийняв Кабінет міністрів України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану на усій території України.
Крім того, в паспорти батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їх персональних даних.
Ця інформація посвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України.
Ця інформація посвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України.
За свою безпеку та документи переживають й літні люди. Ще вони бояться, що їм не буде на що жити. Раніше ми розповідали про виплату пенсій у воєнний стан.