Срок действия документов во время военного положения в Укрине — МВД

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 марта 2022, 21:07
Термін дії документів під час воєнного стану в Україні
Фото: Depositphotos

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