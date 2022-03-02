Срок действия документов во время военного положения в Укрине — МВД

Во время военного положения наиболее самыми главными являются документы. Они удостоверяют личность и за ними можно получить помощь.

МВД Украины сообщило, что документы, срок действия которых истек в период военного положения, продолжают действовать на всей территории Украины.

Это относится как к бумажным, так и к электронным документам.

Заменить их можно после отмены военного положения в мирной Украине, — говорится в сообщении.

Читать по теме 0:00:34 Украинцы массово возвращаются на Родину ради обороны страны от агрессора По данным Государственной пограничной службы за время войны в Украину вернулось 80 тысяч человек.

Также сообщается, что с 1 марта 2022 года срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продолжаться на 5 лет.

Такое постановление 28 февраля 2022 принял Кабинет министров Украины в связи с военной агрессией Российской Федерации и введением военного положения на всей территории Украины.

Кроме того, в паспорта родителей или законных представителей осуществляется вклеивание фотографии детей с указанием их персональных данных.

Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины.

За свою безопасность и документы переживают пожилые люди. Еще они боятся, что им не на что будет жить. Раньше мы рассказывали о выплате пенсий при военном положение.