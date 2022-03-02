Срок действия документов во время военного положения в Укрине — МВД

Во время военного положения наиболее самыми главными являются документы. Они удостоверяют личность и за ними можно получить помощь.
МВД Украины сообщило, что документы, срок действия которых истек в период военного положения, продолжают действовать на всей территории Украины.
Это относится как к бумажным, так и к электронным документам.
Заменить их можно после отмены военного положения в мирной Украине, — говорится в сообщении.
Заменить их можно после отмены военного положения в мирной Украине, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что с 1 марта 2022 года срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продолжаться на 5 лет.
Такое постановление 28 февраля 2022 принял Кабинет министров Украины в связи с военной агрессией Российской Федерации и введением военного положения на всей территории Украины.
Кроме того, в паспорта родителей или законных представителей осуществляется вклеивание фотографии детей с указанием их персональных данных.
Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины.
Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины.
За свою безопасность и документы переживают пожилые люди. Еще они боятся, что им не на что будет жить. Раньше мы рассказывали о выплате пенсий при военном положение.