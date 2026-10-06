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В Чернигове женщину приговорили к 5 годам тюрьмы за убийство ежа: детали дела

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 октября 2026, 13:00 3 мин.
Жестокое обращение с животным: суд в Чернигове вынес приговор
Фото Pexels

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