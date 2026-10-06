В Чернигове женщину приговорили к 5 годам тюрьмы за убийство ежа: детали дела

Жительницу Чернигова приговорили к пяти годам лишения свободы за жестокое обращение с животным, в результате которого погибла беременная самка ежа. Об этом пишет BBC News Украина.

Как погибла ежиха

Приговор 23 сентября вынес Деснянский районный суд Чернигова. Согласно материалам дела, инцидент произошел вечером в мае 2025 года.

Женщина на улице несколько раз ударила ногами самку ежа. Животное получило тяжелые травмы: переломы позвоночника и ребер, повреждения грудной клетки, а также разрыв брюшной полости с выпадением внутренних органов. Ежиха погибла на месте. Как установил суд, она была беременна, поэтому погибли также четыре эмбриона.

Уголовное производство правоохранители открыли еще в мае 2025 года. Во время судебного разбирательства женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Суд учел это как смягчающее обстоятельство.

Действия женщины квалифицировали как жестокое обращение с животным, которое привело к его гибели. Суд также учел прежние проблемы с психическим здоровьем обвиняемой и употребление психоактивных веществ. При этом эксперты установили, что на момент преступления она могла осознавать свои действия и руководить ими.

В результате женщине назначили пять лет реального лишения свободы. При этом приговор еще не вступил в окончательную силу. Его можно обжаловать в апелляционном суде в течение 30 дней.

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Почему приговор привлек внимание зоозащитников

Решение суда привлекло внимание защитников животных. В Ассоциации зоозащитных организаций Украины отметили, что этот приговор показывает: дикие животные также имеют право на защиту от жестокого обращения.

Активисты отмечают, что к собакам и кошкам правоохранители и суды уже чаще относятся как к живым существам, которые нуждаются в защите. В то же время в случаях с дикими животными такое отношение до сих пор не всегда является очевидным.

По словам зоозащитников, дикие животные в Украине так же защищены законом, как и домашние. Они также обращают внимание на другой важный момент этого дела — суд оценивал риск опасности для общества в целом.

В 2021 году Верховная Рада поддержала законопроект №2351, который должен был приблизить украинское законодательство в сфере защиты животных к европейским нормам.

Украина также ратифицировала Европейскую конвенцию о защите животных еще в 2013 году. При этом ее положения долгое время не были в полной мере реализованы в украинском законодательстве.

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