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На їх плечах продовольча безпека держави: уряд запровадив додаткові заходи підтримки аграріїв під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Березня 2022, 19:30
Як держава підтримує українських аграріїв
Фото: Pexels

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Українці повертаються з-за кордону
На захист рідної землі! Тисячі українців повертаються із закордону, щоб вступити до лав ЗСУ

Відео
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На їх плечах продовольча безпека держави: уряд запровадив додаткові заходи підтримки аграріїв під час війни

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