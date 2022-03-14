На їх плечах продовольча безпека держави: уряд запровадив додаткові заходи підтримки аграріїв під час війни

Аграрна промисловість має продовжувати працювати й в складні часи. Дізнайся, як влада підтримала аграріїв під час війни.

В умовах війни нам треба максимально продовжувати свою роботу, щоб підтримувати економіку України. Зокрема аграрна промисловість має не зупинятися взагалі на територіях, де не має бойових дій. Від цього залежить продовольче забезпечення країни.

Тож у зв’язку з цим держава запроваджує додаткові заходи підтримки аграріїв в умовах воєнного стану.

При цьому у Верховній Раді наголошують, що посівна цього року буде найважчою, але вона має відбутися.

Проблеми, з якими зіткнулася промисловість:

відсутність палива та добрив,

блокування логістики,

перебої з постачанням сільськогосподарської техніки та обладнання,

зупинка експорту тощо.

— Сьогодні на плечах українських аграріїв продовольча безпека всієї держави. Тому ми будемо робити все для того, щоб українська весняна посівна відбулася в максимально можливому масштабі, — кажуть у Верховній Раді.

Підтримка аграріїв у 2022 році

Виключно малим та середнім аграрним виробникам з оборотом не більше 20 мільйонів євро на рік, що є еквівалентом підприємства, яке оброблює до 10 000 га.

Компенсація відсоткової ставки за залученими кредитами.

Максимальна сума кредиту, на який поширюється компенсація відсоткової ставки, становить 50 млн грн.

Кредитування надається для здійснення сільськогосподарської діяльності (посівної) на період дії воєнного стану.

Для отримання кредитування суб’єкт підприємництва також повинен бути сільськогосподарським товаровиробником у значенні, наведеному в Законі України Про державну підтримку сільського господарства України.

Термін дії кредиту становить 6 місяців.

Встановлено максимальний розмір державної гарантії за портфельними кредитами до 80%.

Свою підтримку українцям надала й різні банки. Зокрема вони ввели функцію “кредитні канікули”. Раніше ми розказували, як виплачувати кредит під час війни.