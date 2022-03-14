На їх плечах продовольча безпека держави: уряд запровадив додаткові заходи підтримки аграріїв під час війни

Аграрна промисловість має продовжувати працювати й в складні часи. Дізнайся, як влада підтримала аграріїв під час війни.
В умовах війни нам треба максимально продовжувати свою роботу, щоб підтримувати економіку України. Зокрема аграрна промисловість має не зупинятися взагалі на територіях, де не має бойових дій. Від цього залежить продовольче забезпечення країни.
Тож у зв’язку з цим держава запроваджує додаткові заходи підтримки аграріїв в умовах воєнного стану.
Тож у зв’язку з цим держава запроваджує додаткові заходи підтримки аграріїв в умовах воєнного стану.
При цьому у Верховній Раді наголошують, що посівна цього року буде найважчою, але вона має відбутися.
Проблеми, з якими зіткнулася промисловість:
— Сьогодні на плечах українських аграріїв продовольча безпека всієї держави. Тому ми будемо робити все для того, щоб українська весняна посівна відбулася в максимально можливому масштабі, — кажуть у Верховній Раді.
Свою підтримку українцям надала й різні банки. Зокрема вони ввели функцію “кредитні канікули”. Раніше ми розказували, як виплачувати кредит під час війни.