Як виживає бізнес під час війни — історії українських підприємниць

Через початок війни Росії проти України вже постраждали майже всі сектори економіки. Власники малого та середнього бізнесу несуть найбільші фінансові втрати.

WoMo зібрали історії відчайдушних жінок, які планують відновити не тільки свій бізнес, а ще й економіку України.

Рослинна косметика VESNA

Мати та донька Інна та Вікторія Залізнюк — засновниці бренду рослинної косметики VESNA в Україні. Мали виробництво та магазини.

На жаль, лабораторії та декількох магазинів вже немає, але дівчата підтримують економіку та доставляють товари з магазину в Мукачево. Їх бренд долучився до збору коштів на потреби територіальної оборони.

Інна та Вікторія разом з трьома дітьми зараз у Чехії, в цей час їх чоловіки залишилися у місцевій територіальній обороні.

– Ми хочемо повернутись до України та розбудовувати економіку, але нам потрібно протриматись тут цей період. Найбільше за все ми хочемо виробляти знову свій український продукт.

– Дуже сумуємо за нашим виробництвом та обладнанням, яке ми нарощували 7 років. Зараз думаємо, як відновити все з нуля знову у новій країні, щоб потім повернути це все в Україну та пережити всі ці події, — кажуть вони.

Виробництво текстилю LUXURY LINEN

Еліна Каніболоцька мала виробництво крафтової постільної білизни, рушників, штор та скатертин з льону.

Киянка надихнулась спогадами про бабусю та створила власний бренд. Її вироби успішно продавалися на маркетплейсах Etsy, Amazon та українському ринку.

Війна внесла корективи навіть у постачальників — довелось припинити співпрацю з білоруським льонокомбінатом. Натомість компанія обрала французький льон.

– Зараз хочу вивчити процедуру відкриття компанії в Європі, вивчити ціни на тканини, знайти на субпідряді швачок, пакування та рекламну продукцію. Необхідне невелике фінансування для старту.

Еліна прямує до Франції разом з чоловіком. Єдине, що встигла забрати, ноутбук з виходами на маркетплейси.

Постачання обладнання – LabZona

Юлія Уварова – власниця компанії з постачання комерційного та промислового обладнання. Вона веде бізнес понад 20 років. Розпочинала у Макіївці та Донецьку, а у 2014 переїхала спочатку до Бердянська, а потім у Харків.

Це вже друга її евакуація. Цього разу Юлія переїхала до Гамбурга, їй довелося залишити техніку та товар в Україні.

Перевела бізнес на онлайн та діяльність трохи переформатувала. Додали ковід-товари та працювало нас вже троє людей, одна з яких — віддалено. Зараз я евакуювалася з Харкова до Гамбурга. Знову залишивши все. Товар на Новій пошті, склад та техніку

Якщо не знаєш, як діяти зі своїм бізнесом, читай наш матеріал Евакуація бізнесу під час війни