Евакуація бізнесу під час війни: найважливіше про урядову ініціативу

В уряді пропонують бізнесу, який працює в регіонах, де тривають бойові дії, евакуювати потужності на захід України.

Про таку можливість розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Йдеться насамперед про підприємства, які виготовляють товари першої необхідності.

Якщо ви є власником чи менеджером такого підприємства і бажаєте повністю або частково перевезти виробничі потужності на західну Україну і перевезти своїх людей, прошу — звертайтеся.

Охочі можуть вказати анкету за посиланням https://cutt.ly/GAT6GVn, в якій вказати такі дані:

назву підприємства, ЄДРПОУ, адресу виробництва, спеціалізацію;

можливість виробництва товарів/продукції для потреб оборонної сфери;

потреби у виробничому приміщенні;

потреби в електроенергії та додаткових ресурсах (вода, газ, тощо);

кількість працівників (та членів їх сімей);

кількість обладнання та спосіб його транспортування.;

Урядовці запевняють, що для підприємств будуть створені всі необхідні умови та можливості для працевлаштування працівників.

Поки Збройні сили України мужньо захищають нашу землю, українці та бізнес гуртуються, щоб допомагати військовим і тим, хто постраждав внаслідок російської агресії. Як бізнес підтримує українські Збройні Сили — читайте за посиланням.