Евакуація бізнесу під час війни: найважливіше про урядову ініціативу

В уряді пропонують бізнесу, який працює в регіонах, де тривають бойові дії, евакуювати потужності на захід України.
Про таку можливість розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Йдеться насамперед про підприємства, які виготовляють товари першої необхідності.
Якщо ви є власником чи менеджером такого підприємства і бажаєте повністю або частково перевезти виробничі потужності на західну Україну і перевезти своїх людей, прошу — звертайтеся.
Якщо ви є власником чи менеджером такого підприємства і бажаєте повністю або частково перевезти виробничі потужності на західну Україну і перевезти своїх людей, прошу — звертайтеся.
Охочі можуть вказати анкету за посиланням https://cutt.ly/GAT6GVn, в якій вказати такі дані:
Урядовці запевняють, що для підприємств будуть створені всі необхідні умови та можливості для працевлаштування працівників.
Поки Збройні сили України мужньо захищають нашу землю, українці та бізнес гуртуються, щоб допомагати військовим і тим, хто постраждав внаслідок російської агресії. Як бізнес підтримує українські Збройні Сили — читайте за посиланням.