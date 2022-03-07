Податки, РРО, перевірки: як держава підтримує бізнес під час війни — звернення прем’єр-міністра

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів на щоденному брифінгу, як Уряд підтримуватиме бізнес під час війни.
Пакет рішень був сформований за дорученням президента Володимира Зеленського.
Крім того, ухвалено рішення, що 12 українських ТЕС тепер зможуть отримувати газ від НАК Нафтогаз за ціною 7 грн за кубічний метр.
Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, щоб стабільно продовжувати роботу та постачати українським сім’ям електроенергію, попри можливі перебої з постачанням вугільної продукції.
Усі рішення, необхідні для того, щоб цей пакет підтримки запрацював, вже ухвалено або буде прийнято органами влади найближчим часом.
Усі рішення, необхідні для того, щоб цей пакет підтримки запрацював, вже ухвалено або буде прийнято органами влади найближчим часом.
Держава допомагає бізнесу, а бізнес державі. Кожен робить усе залежне, щоб наблизити нашу перемогу над Росією. Але все одно не усі поступають правильно і людяно.
Раніше ми писали, чи можуть звільнити чи змусити написати відпустку власним коштом під час війни. Розібрали різні сценарії зі спеціалістами.