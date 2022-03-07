Податки, РРО, перевірки: як держава підтримує бізнес під час війни — звернення прем’єр-міністра

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів на щоденному брифінгу, як Уряд підтримуватиме бізнес під час війни.

Пакет рішень був сформований за дорученням президента Володимира Зеленського.

Як Україна підтримуватиме бізнес під час війни

фізичні особи-підприємці І та ІІ груп на час воєнного стану та протягом року після його завершення будуть звільнені від сплати ЄСВ;

підприємства та фізичні особи-підприємці ІІІ групи будуть звільнені від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ, інших збройних формувань (зокрема й територіальної оборони). Збір буде сплачено коштом держави;

відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити;

відкладається впровадження РРО для всіх фізичних осіб-підприємців;

будуть скасовані всі заходи ринкового та споживчого нагляду у всіх питаннях, крім регулювання цін та контролю за ціноутворення;

встановлено мораторій на проведення перевірок всіх видів для бізнесу.

Крім того, ухвалено рішення, що 12 українських ТЕС тепер зможуть отримувати газ від НАК Нафтогаз за ціною 7 грн за кубічний метр.

Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, щоб стабільно продовжувати роботу та постачати українським сім’ям електроенергію, попри можливі перебої з постачанням вугільної продукції.

Усі рішення, необхідні для того, щоб цей пакет підтримки запрацював, вже ухвалено або буде прийнято органами влади найближчим часом.

Держава допомагає бізнесу, а бізнес державі. Кожен робить усе залежне, щоб наблизити нашу перемогу над Росією. Але все одно не усі поступають правильно і людяно.

Раніше ми писали, чи можуть звільнити чи змусити написати відпустку власним коштом під час війни. Розібрали різні сценарії зі спеціалістами.