Налоги, РРО, проверки: как государство поддерживает бизнес во время войны — обращение премьер-министра

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал на ежедневном брифинге, как правительство будет поддерживать бизнес во время войны.

Пакет решений был сформирован по поручению президента Владимира Зеленского.

Как Украина будет поддерживать бизнес во время войны:

физические лица-предприниматели I и II групп на время военного положения и в течение года после его завершения будут освобождены от уплаты ЕСВ;

предприятия и физические лица-предприниматели III группы будут освобождены от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды ВСУ, другие вооруженные формирования (в том числе и территориальную оборону). Сбор будет уплачен на средства государства;

откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не способны их заплатить;

откладывается введение РРО для всех физических лиц-предпринимателей;

будут отменены все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразование;

установлен мораторий на проведение проверок всех видов бизнеса.

Кроме того, было принято решение, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК Нафтогаз по цене 7 грн за кубический метр.

Это позволит соответствующим предприятиям покупать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию, несмотря на возможные перебои со снабжением угольной продукцией.

Все решения, необходимые для того, чтобы этот пакет поддержки заработал, уже приняты или будут приняты органами власти в ближайшее время.

Государство помогает бизнесу, а бизнесу государству. Каждый делает все зависимое от себя, чтобы приблизить нашу победу над Россией. Но все равно не все поступают правильно и человечно.

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