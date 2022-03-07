Налоги, РРО, проверки: как государство поддерживает бизнес во время войны — обращение премьер-министра

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал на ежедневном брифинге, как правительство будет поддерживать бизнес во время войны.
Пакет решений был сформирован по поручению президента Владимира Зеленского.
Кроме того, было принято решение, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК Нафтогаз по цене 7 грн за кубический метр.
Это позволит соответствующим предприятиям покупать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию, несмотря на возможные перебои со снабжением угольной продукцией.
Все решения, необходимые для того, чтобы этот пакет поддержки заработал, уже приняты или будут приняты органами власти в ближайшее время.
Все решения, необходимые для того, чтобы этот пакет поддержки заработал, уже приняты или будут приняты органами власти в ближайшее время.
Государство помогает бизнесу, а бизнесу государству. Каждый делает все зависимое от себя, чтобы приблизить нашу победу над Россией. Но все равно не все поступают правильно и человечно.
Ранее мы писали, могут ли уволить или заставить написать отпуск за свой счет во время войны. Разобрали разные сценарии со специалистами.