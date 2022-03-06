Что делать, если увольняют или отправляют в отпуск за свой счет. Обсуждаем с четырьмя экспертами

Сейчас, во время военного положения, украинцы порой сталкиваются с возможным отпуском за свой счет или увольнением. Законно ли это? И что делать?

Общаемся с четырьмя экспертами и разбираем разные ситуации: бизнес и государственную работу, увольнение и отпуск, материальную помощь, действия при мобилизации и т.д.

Виталий Дацюк, корпоративный юрист в IТ-сфере, ученый-криминолог

— Ни в условиях мирного времени, ни в условиях военного положения — никто не имеет права вынуждать работников писать заявления на увольнение или отпуск. Есть основания, предусмотренные законодательством. Мой совет работникам: не соглашаться писать такие заявления.

Если работодатель увольняет работника по мотивам, что “у нас военное положение” и компания не может обеспечить человека работой и выплачивать заработную плату, и если это без оснований, предусмотренных Кодексом закона о труде, то такое увольнение будет трактоваться как уголовное правонарушение.

Согласно Уголовному кодексу — это статья 172 — грубое нарушение трудового законодательства.

Поэтому совет работникам. Если их все же уволили, то дождаться, когда ситуация нормализуется и после этого жаловаться в соответствующие органы.

Это инспекция Гоструда, которая после окончания военного положения сможет провести соответствующую проверку, оштрафовать работодателя, привлечь к ответственности, передать документы правоохранительным органам.

Помимо этого и работники могут потом обращаться в правоохранительные органы. Понятно, что сейчас ситуация сложная, никто не будет проводить проверки и заниматься расследованиями. Но после окончания всего, когда победим, можно будет жаловаться на недобросовестных работодателей.

Юрий Балога, руководитель консалтинговой компании UDC

— Если сотрудника мобилизовали, то его не вправе увольнять, за ним сохраняется среднемесячный расчет, ему должны выплачивать заработную плату. Будет ли это компенсироваться от государства, пока непонятно, но должно было бы компенсироваться.

Если теперь работодатель говорит человеку, давай, увольняйся, я не хочу платить за тебя налоги, то давить на сотрудника, мол, просто уходи, нельзя — это согласно Кодексу законов о труде.

Требуется основание для увольнения: либо согласие сторон, либо по собственному желанию, либо по соответствующим статьям Кодекса законов о труде.

Работодатель не имеет права принудительно отправить работника в отпуск за свой счет во время военного положения. А уволить — можно, например, в связи с сокращением штата.

В то же время, если есть возможность, Гоструд советует подождать до окончания военного положения.

Если человека увольняют принудительно, то помните:

Кодекс законов о труде определяет, что выходное пособие в размере не менее одного среднемесячного заработка выплачивается в следующих случаях:

Отказ сотрудника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, учреждением, а также его отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда.

Изменения в организации производства и труда (в том числе, ликвидация, реорганизация, банкротство или перепрофилирование предприятия, сокращение штата работников);

Несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния его здоровья, препятствующих продолжению работы. Также в случае отказа в предоставлении допуска к государственной тайне или отмене такого допуска (если работа требует доступа к государственной тайне).

Возобновление на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту работу.

Исходное пособие в размере не менее двухмесячного среднего заработка выплачивается в случае призыва или поступления на военную службу, либо направления на альтернативную (невоенную) службу.

Исходное пособие в размере не менее трехмесячного среднего заработка выплачивается в случае нарушения собственником или уполномоченным им органом законодательства о труде, коллективного или трудового договора.

Исходное пособие в размере не менее шестимесячного среднего заработка выплачивается в случае прекращения полномочий должностных лиц (пункт 5, часть 1 статья 41 КЗоТ Украины).

Выходное пособие в размере среднего недельного заработка выплачивается в случае расторжения трудового договора в случае приостановлении работ на предприятии. Это для сезонных сотрудников.

Выходное пособие в размере трехдневного среднего заработка выплачивается в случае расторжения трудового договора при приостановлении работ на предприятии. Это для временных сотрудников.

Наталья, HR-специалистка

— На моей предыдущей работе я была председателем совета трудового коллектива, поэтому с той точки зрения моя позиция была — нет (это об увольнении или принудительном неоплачиваемом отпуске).

Увольнять не имеют права, плюс это регулируется законодательством.

Важно понимать, что у бизнеса такой подход — двустороннее сотрудничество. Компания обеспечивает условиями, всем нужным, а люди работают, чтобы были продажи и, соответственно, выплата заработной платы.

Если мы говорим о маленьком бизнесе, то здесь по-другому. К примеру, у тебя есть кафе, но теперь нет клиентов, нет прибыли, одни расходы. Как предприниматель, ты сделал все, что мог. Если дальше ты не видишь, как дальше держать бизнес, то заранее предупреждаешь людей, все выплачиваешь (и компенсации) и только тогда их отпускаешь.

Теперь у меня такой опыт, что компания делает все возможное для своих работников, чтобы они были в безопасности и могли работать, поскольку если уйдет клиент — не будет прибыли, и, соответственно, не будет заработной платы.

Вывод: в целом компании, предприятия сначала должны сделать все возможное для сохранения заработной платы, рабочих мест, всех выплат. Не выходит? Тогда — предупредить и увольнять.

Василий Грицик, первый заместитель начальника управления Гоструда в Закарпатской области

— Василий Иванович, может ли сотрудник государственной структуры во время военного положения уйти в оплачиваемый отпуск?

— На сегодня в законодательстве о труде нет никаких запретов, которые не позволяли бы работодателю отправить работника в ежегодный оплачиваемый отпуск, по его заявлению.

Есть определенные ограничения, которые могут относиться к государственным служащим в связи с Указом Президента О введении военного положения в Украине.

Этим указом предусмотрено ограничение некоторых прав, определенных Конституцией Украины в статьях 42, 43, 44. Но статья 45 здесь не предусмотрена и, в принципе, за работниками остается право на ежегодный отпуск.

Относительно государственных служащих этот вопрос решает руководитель. И в зависимости от того, какие обязанности возложены на того или иного государственного служащего, должно быть обязательное согласие.

Если работодатель не возражает и работник (во время военного положения) не выполняет какую-либо важную функцию, необходимую для обеспечения деятельности того или иного государственного органа, он может уйти в отпуск. Если руководитель возражает — тогда определяется его же решением.

— Можно ли госслужащего отправить в отпуск без сохранения заработной платы?

— Что касается предоставления работникам отпуска без сохранения заработной платы — это вопрос, предусмотренный частью 2 статьи 84 Кодекса законов о труде Украины и частью 3 этой правовой нормы.

Согласно части 2, сотрудник может просить от работодателя отпуск без сохранения заработной платы, по семейным обстоятельствам, на период не более пятнадцати календарных дней. Но здесь необходимо согласие двух сторон.

Согласно части 3 статьи 84, работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на больший период в связи с карантином. Так как в Украине до 31 марта введен карантин, до его окончания работнику может быть предоставлен такой отпуск.

Подчеркиваю, по его заявлению. Обязательно должно быть письменное заявление сотрудника. Работодатель не может принудительно отправить его в такой отпуск.

— А частный бизнес теперь может отправлять свою команду в неоплачиваемый или отпускать в оплачиваемый отпуск?

— Что касается частного бизнеса, сейчас рекомендуем работодателям использовать все правовые механизмы для того, чтобы сохранить за сотрудником его место работы.

Если работник имеет право на ежегодный отпуск, у него есть неиспользованные предыдущие отпуска, ежегодный, социальный, то работодатель, по его заявлению, должен предоставить такой отпуск.

Если работник обращается к своему руководителю с заявлением о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы — собственник этого частного бизнеса, частной структуры может предоставить такой отпуск.

Тем самым — сохранить за человеком место работы после завершения ситуации, которая сейчас у нас в государстве, дальше работник вновь приступает к выполнению непосредственно своих обязанностей.

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