Высокий заработок дома? Рассказываем о секретах фриланса вместе с людьми, работающими удаленно

Фрилансер — человек, самостоятельно выбирающий себе работу. Он может вести несколько проектов одновременно. Свободный наемник, в сущности, является внештатным сотрудником, который после выполнения задач ищет другого работодателя.

Преимущественно фриланс — это работа онлайн. Она сейчас крайне актуальна. Такая работа позволяет работать из любого уголка мира.

Фрилансеры ищут работу на биржах, через социальные сети и других клиентов. Некоторым биржам нужно платить комиссию.

Социальные сети наоборот — бесплатные площадки для размещения портфолио и поиска клиентов. Для продвижения можно вкладывать деньги в таргетированную рекламу.

Преимуществами свободного найма являются:

мобильность (работать можно с любого устройства);

смена обстановки;

возможность совмещать с другой работой, декретным отпуском и т.д.;

гибкий график;

работа “на себя”;

доступна людям с инвалидностью.

Недостатки:

плата зависит от количества сделанного;

отпуск и больничные не оплачиваются;

неофициальное трудоустройство;

возможна нехватка работы;

большая конкуренция.

Фрилансом зарабатывают люди всех возрастов

Например, мы поговорили со студенткой Еленой из Червонограда.

Графическим дизайнером на основе фриланса я работаю два месяца. Поскольку я новичок, не беру много проектов. Мой средний заработок составляет около $400 в месяц. Лучшее и одновременно худшее во фрилансе это то, что ты можешь работать из дома. Для меня это удобно.

— Есть возможность работать, даже лежа на пляже. Условно говоря, на фрилансе ты сам себе босс, а также напрямую контактируешь с клиентом, — добавляет девушка.

А основатель платформы обучения WAYUP Андрей Гаврилов также был фрилансером и работал на компании из разных уголков мира.

Потом понял, что может учить других фрилансу — и сделал из любимого дела бизнес. Затем одессит описал все в собственной книге Дело жизни.

Фриланс только развивается. Пандемия внесла свои коррективы для восприятия наемного персонала. Стало ясно, что это может быть выгоднее, можно работать удаленно, появились новые инструменты для контроля такой работы.

Все больше молодых людей хотят больше свободы и фриланс это обеспечивает.

По словам Андрея, самые популярные сейчас сферы — IT, дизайна, разработки, фронтенда, бэкенда. Все, что связано с сайтами.

— Некоторые фрилансеры практикуют “воркейшн”. Это скорее стиль жизни, в котором ты работаешь как дома. При этом ты еще и передвигаешься. Мы переезжали каждые три — шесть месяцев. Это было не очень стрессово с точки зрения рабочего процесса. Практикует такой вариант меньшинство, потому что путешествующих людей намного меньше, — рассказывает Гаврилов.

Что я могу посоветовать новичкам? Буду банальным — брать и делать. Лучшего совета еще не придумали.

Страх растет, пока ты не действуешь, это факт. Поэтому нужно делать маленькими шагами, наращивая индукционную энергию побед.

Почему фриланс популярен

Возможность выбирать задачи. Самостоятельное назначение цен за услуги. Можно совмещать с другой работой.

Фриланс стремительно развивается по всему миру. Это удобно, он оказывает положительное влияние на рынок труда и здоровой конкуренции. Свободный найм выгоден и для работодателя, и для работника.

Современные реалии требуют создания новых профессий и возможностей труда. Еще одна причина — переход от офисной работы на домашнюю. А о секретах продуктивного труда дома читай в нашем материале.