Как продуктивно работать дома? Мы расскажем тебе несколько секретов

Уже не первый год мы работаем то в офисе, то дома. Работать на дому — это подарок и наказание одновременно.

Плюсы работы дома — можно дольше поспать, не нужно тратить время и деньги на дорогу, есть возможность больше времени провести с родными.

А самый большой минус — это то, что ты становишься неорганизованным, начинаешь прокрастинировать, откладывать все на потом, отвлекаться на родных, постоянный перекус, любимый фильм или сериал.

Мы расскажем тебе, как обустроить рабочее место и распределить время так, чтобы работа была продуктивной.

Рабочее место дома

Прежде всего, нужно организовать свое рабочее место, ведь за ним ты будешь проводить долгие рабочие дни.

Советуем выбрать наиболее удобное для тебя место в своем доме.

Должен быть стол, чтобы поместился ноутбук, и удобный стул.

К выбору стула нужно подойти ответственно.

Хорошо, если он будет подходить к столу по высоте, чтобы ты не горбился, ведь тогда будет болеть спина. Также он должен быть не очень жестким, иначе со временем у тебя будут болеть и затекать ноги. Быть не слишком широким и не слишком узким, желательно со спинкой.

Также советуем выбирать место у окна. Солнечный свет помогает организму проснуться и насыщает энергией.

Но важно, чтобы солнечный свет не отражался на экране монитора.

Порядок

Работать в порядке гораздо проще. Ты должен поддерживать порядок на своем столе и во всем доме.

Когда на рабочем месте лежит куча оберток от конфет, много ненужных бумажек, чашки с чаем и т.д., это все отвлекает. Ты не можешь удобно водить компьютерную мышь или вовремя найти нужный предмет.

Сделай свое рабочее место не только комфортным, но и уютным.

Распечатай мотивационные открытки или фото с родными и друзьями. Поставь их в красивую рамку или развесь на стене.

Когда перед глазами есть что-то приятное, это всегда помогает собраться.

Дисциплина

Ты должен дисциплинировать себя.

Каждое утро перед работой составляй список задач на день.

К каждой задаче можно ставить дедлайн, если ты примерно знаешь, сколько времени требуется на ее выполнение.

Это помогает избавиться от прокрастинации. Попроси кого-нибудь, чтобы тебя контролировали и каждый час или два спрашивали отчет о проделанной работе.

Отвлекающие вещи

Если ты не можешь себя дисциплинировать, то максимально избавься от отвлекающих вещей.

Не включай сериал на фоне, проси родных, чтобы не беспокоили в рабочее время.

Перерыв и обед

Работая из дома, не стоит забывать об отдыхе.

Нужно делать себе короткие перерывы, желательно не забывать о пятиминутной зарядке.

Не стоит есть за рабочим местом.

Во-первых, это испачкает стол.

Во-вторых, ты лишаешь себя возможности отдохнуть.

В третьих, если постоянно есть во время работы, то существует риск выработать ​​не очень полезную привычку. И потом постоянно, когда придет время работать, тебе захочется что-то жевать и будет сложно сконцентрироваться.

Советы от нашей редакции

— На работу с кровати меня хватает на 30 минут, потому что кровать в любом положении мне неудобна для работы, — говорит главный редактор сайта Вікна Валерия Малицкая.

Поэтому она делится своими советами, как продуктивно работать дома.

Не работайте в пижаме — это не настраивает на работу.

Придумайте себе ритуалы, которые помогут стать продуктивными.

Сделайте себе доску с напоминаниями — это поможет с тайм-менеджментом.

Выходите дышать свежим воздухом минимум два раза в день.

Договоритесь со всеми, кто есть дома, о границах и кто чем будет заниматься во время работы дома.

Проверьте, есть ли рядом необходимая техника и исправна ли она.

Обустройте удобное рабочее место или найдите ему альтернативу (кафе, коворкинг).

Валерия рассказывает, что первый год карантина работала либо на кухне, либо на маленьком раскладном столике для завтраков, а через год наконец-то купила себе высокий белый столик.

Для меня важно, чтобы было вокруг хорошо, тогда я более продуктивна. Так что я обустроила рабочее место так, как будет симпатично глазу. С тех пор работа дома стала более приятной, — делится она.

А редактор сайта Даниэла Долотова советует: чтобы настроиться на работу из дома, нужно утром сделать все то, что и перед работой в офисе: сходить в душ, выпить кофе, одеться красиво, но удобно.

— Чтобы работать дома, нужно замкнуться в отдельной комнате. Выключить все, что может отвлекать: телевизор, радио, телефон — отложить, — рассказывает, смеясь, другой редактор сайта Вікна Елена Яковлева.

А дизайнер сайта Валентина Бойко шутит, что одним из самых больших плюсов работы дома является то, что обед всегда рядом.

Как видим, каждый воспринимает работу дома по-разному и подстраивает так, чтобы было комфортно.

Надеемся, тебе пригодятся наши советы.

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