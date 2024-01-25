В школах Украины вводят карантин: в каких областях и почему

Традиционно, осенний и зимний сезоны являются периодом вспышки и повышения заболеваемости ОРВИ, гриппа, а с недавних пор — и COVID-19. Из-за резкого роста уровня заболеваемости той или иной болезнью, власти на местах могут внедрять карантинные ограничения в регионах.

В настоящее время в пяти регионах Украины введены карантинные ограничения в школах, поэтому дети перешли на дистанционное обучение.

В каких городах и областях введен карантин в связи с эпидемиологической ситуацией, рассказываем далее.

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Карантин в школах Украины: где ввели

Карантин в школах Украины был введен в Волынской, Хмельницкой, Киевской областях, а также во Львове и Виннице.

В настоящее время ученики там учатся дистанционно из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

В Хмельницкой области, в Нетешине, несколько школ перешли на дистанционную форму обучения через введение карантина. Об этом сообщили в Исполнительном комитете Нетишинского городского совета: на дистанционном обучении ученики 2-11 классов академического лицея и нескольких гимназий будут находиться с 23 по 26 января.

В Волынской области на карантин пошли ученики лицеев в городе Владимир. На дистанционном обучении школьники будут находиться с 25 января по 2 февраля, об этом сообщил глава Владимир-Волынской территориальной громады Игорь Пальонка .

. В Киевской области карантинные ограничения ввели в Бориспольской общине на срок от 23 до 30 января. В столице карантин в школах пока не планируют вводить.

Во Львове карантин ввели в отдельных классах таких школ: №10, №67, №91 и №57. Во Львове школы решают, нужно ли вводить карантин в учебном заведении, самостоятельно.

В Виннице на карантин закрылись пять школ.

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Эпидемиологическая ситуация в Украине

В настоящее время повышение заболеваемости наблюдается также в Черниговской области и областном центре в Чернигове и Житомирской области.

Карантинных ограничений там пока не вводят.

Всегда актуальным остается вопрос, как поднять иммунитет ребенку, чтобы он не болел каждый раз, когда идет в школу или садик. Советы, как поднять иммунитет ребенку, мы писали раньше.

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