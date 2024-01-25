В школах Украины вводят карантин: в каких областях и почему

Традиционно, осенний и зимний сезоны являются периодом вспышки и повышения заболеваемости ОРВИ, гриппа, а с недавних пор — и COVID-19. Из-за резкого роста уровня заболеваемости той или иной болезнью, власти на местах могут внедрять карантинные ограничения в регионах.
В настоящее время в пяти регионах Украины введены карантинные ограничения в школах, поэтому дети перешли на дистанционное обучение.
В каких городах и областях введен карантин в связи с эпидемиологической ситуацией, рассказываем далее.
Карантин в школах Украины был введен в Волынской, Хмельницкой, Киевской областях, а также во Львове и Виннице.
В настоящее время ученики там учатся дистанционно из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.
В настоящее время повышение заболеваемости наблюдается также в Черниговской области и областном центре в Чернигове и Житомирской области.
Карантинных ограничений там пока не вводят.
Всегда актуальным остается вопрос, как поднять иммунитет ребенку, чтобы он не болел каждый раз, когда идет в школу или садик. Советы, как поднять иммунитет ребенку, мы писали раньше.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.